Gufs fra en illeluktende RBK-fortid

16.02.2023 08:44 Oppdatert 16.02.2023 10:08

Vil til Strinda: Nora Haugerud Morset (til høyre) får ikke starte på drømmestudiet. Her sammen med moren Linda Haugerud.

KOMMENTAR: En trøndersk landslagsutøver vil gjerne utvikle talentet sitt på byens toppidrettslinje. Hun nektes. Årsak: Hun er ikke mann.

Det er faktisk bare atten år siden Rosenborg Ballklub, trøndersk idretts flaggskip, forberedte seg på årsmøte og planla å innstille kun én kvinne til styret.

Det til tross for at klubben hadde hatt ett år på seg til å oppfylle kravet om to kvinnelige styremedlemmer.

