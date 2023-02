Betaler mer for å se barnas kamper enn det koster med partoutkort på Brann Stadion

Det kan bli for dyrt for foreldre å stille opp på sidelinjen. Nå har Kjøkkelvik IL tatt grep.

Eirill Holand har lenge vært kritisk til inngangspenger.

13.02.2023 19:24 Oppdatert 13.02.2023 19:42

I Olsvikhallen følger Eirill Holand med på sønnens håndballtrening. Ballene spretter foran henne, og innsatsen er høy.

Det nærmer seg ny kamp. Den håper Holand å se sammen med alle de andre foreldrene. Klubben sønnen spiller for har nemlig fjernet kravet om å betale for å se kampene, og hengt opp plakater for å informere om dette.

