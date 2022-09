Derfor kan de gi plassen sin til et nytt topplag

Sverresborg-styret er positiv til å bidra til en ny topphåndballsatsing i Trondheim. Men fortsatt venter de på et forslag til avtale.

Ingrid Mathisen, styremedlem Sverresborg håndball

19 minutter siden

– Vi er blitt presentert for visjonene og tankene om Trondheim Topphåndball, og styret er positive til det.

Det sier Ingrid Ertshus Mathisen, nestleder i Sverresborg håndball. Hun uttaler seg på vegne av Sverresborg-styret etter at Adresseavisen onsdag avslørte at tidligere Byåsen-trener Atle Oliver Johansen har registrert Trondheim Topphåndball AS i Brønnøysundregisteret.