Tennisens kronprins kan knuse Ruuds titteldrøm

Casper Ruuds unge finalemotstander bærer enorme forventninger på sine skuldre.

8 minutter siden

Når Casper Ruud går ut på den mektige Arthur Ashe-arenaen for å spille søndagens US Open-finale, er sjansene gode for at TV-kameraene på et eller annet tidspunkt zoomer inn på far og trener Christian.

Det norske tenniseventyret hadde neppe vært mulig dersom pappa Ruud ikke hadde kunnet dele erfaringer fra egen proffkarriere med sønnen.