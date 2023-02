Ruud klar for ny turnering – slipper sin verste motstander

Foran sin turneringsretur i natt forteller Casper Ruud (24) hvem som har vært verst å spille mot av «de tre store».

ARRANGERER CUP: Casper Ruud inviterte til Casper Ruud Open i Oslo, 300 barn møtte opp for å spille tennisturnering andre helgen i februar.





27.02.2023 22:55 Oppdatert 27.02.2023 23:46

Natt til tirsdag spiller Ruud sin første kamp på nesten seks uker når han møter den ukjente argentineren Guido Andreozzi (31) i ATP 500-turneringen Mexican Open.

Vinner Ruud sine tre første kamper, kan det bli et nytt toppmøte med danske Holger Rune (19) i semifinalen.

Det vil i så fall bli det første møtet mellom skandinavene siden kvartfinaledramaet i French Open sommeren 2022, der Ruud vant og så gikk hardt ut mot Runes oppførsel etter kampen.

PÅ LAG MED DE STORE: Team Europa i Laver Cup i fjor, foran fra venstre: Rafael Nadal og Roger Federer. Bak fra venstre: Casper Ruud, Novak Djokovic og Matteo Berrettini.

Trolig blir det mange tøffe dueller mellom de to i årene som kommer. Ruud er per nå rangert som nummer fire i verden, mens Rune er rangert som nummer ti. Ruud står med flere titler (9) enn Rune (3), men dansken har den gjeveste triumfen. Han gikk nemlig helt til topps i Paris Masters i fjor da han slo Novak Djokovic (35) i finalen.

Den serbiske verdenseneren er en spiller Ruud aldri har fått tak på. Han har møtt Djokovic fire ganger uten å vinne. Nordmannen har også møtt Rafael Nadal (36) to ganger og Roger Federer (41) én gang. Han har tapt alle kampene, uten å få et sett.

– Den verste å spille mot? Djokovic er en vrien nøtt jeg ikke har klart å knekke. Han har alle slag. Han beveger seg ekstremt bra. Han har en serve som er blitt mye bedre enn den var for ti år siden. Han server bra og aggressivt også på andreserve, sa Ruud til VG tidligere i februar. Etter en solid treningsperiode arrangerte han en turnering for 300 barn i Oslo Tennisarena. Han skrev signaturen på pannebånd, sko, trøyer og tennisballer i nesten en time. I retur fikk han beundrende blikk og takknemlige smil.

Fakta Ruuds kamper mot Federer, Nadal og Djokovic: Federer-Ruud: 3–0 (6–3, 6–1, 7–6), French Open 2019. Nadal-Ruud: 2–0 (7–5, 7–5), ATP-sluttspiller 2022. 3–0 (6–3, 6–3, 6–0), French Open-finalen 2022. Djokovic-Ruud: 2–0 (7–5, 6–3) ATP Masters Roma, semifinale 2020. 2–0 (7–6, 6–2) ATP-sluttspillet 2021. 2–0 (6–4, 6–3) ATP Masters Roma, semifinale 2022. 2–0 (7–5, 6–3) ATP-sluttspillet 2022. Vis mer

TAKK FOR KAMPEN: Casper Ruud tapte semifinalen mot Novak Djokovic i Roma Masters i mai i fjor.

Han møtte verdenseneren to ganger i fjor: I semifinalen i ATP Masters i Roma og i finalen i ATP-sluttspillet.

– Han gjør svært få dobbeltfeil, han returnerer best i verden. Djokovic er en komplett spiller. Han har ingen svakheter. Men han kan vise temperament, det kan være en fiende, men det kan også trigge ham til å spille bedre. Det er vanskelig å knekke ham, sier Ruud, som slipper unna Djokovic i Mexico denne ikke. Serberen deltar ikke.

Men det er nok av tøffe Ruud-motstandere: Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Holger Rune, Cameron Norrie, Frances Tiafoe, Tommy Paul og Matteo Berrettini.

IKONETS FARVEL: I Oslo Tennisarenas lokaler henger et bilde av Roger Federer og Rafael Nadal fra det som ble Federers avslutningsturnering, Laver Cup, i september i fjor. Casper Ruud deltok også der.

«De tre store», Djokovic, Nadal og Federer, har vunnet det meste i godt over et tiår. Ruud spår at det blir jevnere de neste årene:

– Det er flere spillere som har mulighet til å oppnå store ting og vinne Grand Slam-turneringer, som Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas og Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, meg, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz og Andrej Rubljov, sier Ruud.

– Men om du skal velge bare noen få navn i tillegg til deg, hvem spiller de store kampene de neste ti årene?

– Alcaraz, Medvedev og Tsitsipas, svarer Ruud foran hardcourt-turneringen i Mexico.

Skulle Ruud vinne i Mexico, blir det hans største turneringsseier. Alle hans triumfer har kommet på ATP 250-nivå.

