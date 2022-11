Slik fikk RBKs nye mann det spesielle kallenavnet

Ulrik Yttergård Jenssen kommer til Rosenborg med noen kvaliteter klubben har etterlyst. Samt et noe spesielt kallenavn for en midtstopper.

Ulrik Yttergård Jenssen er RBKs nye midtstopper.

30. nov. 2022 11:09 Sist oppdatert nå nettopp

– Han må få ansvar. Man skal lytte til Ulrik og han skal føle at han er viktig. Til tross for at han er 26 år så er han en veldig erfaren spiller.

Adresseavisen snakker med Flemming Pedersen. FC Nordsjællands trener er en av dem som kjenner Ulrik Yttergård Jenssen aller best.