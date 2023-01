Skadehistorien til Magnus Abelvik Rød: – Ufortjent stempel

KATOWICE (VG) Han har vært skadefri det siste året. Magnus Abelvik Rød (25) mener at han ufortjent har blitt stemplet som en spesielt skadeutsatt spiller.

SKADEFRI: Magnus Abelvik Rød har vørt blant Norges beste spillere i VM.

23.01.2023 17:47 Oppdatert 23.01.2023 18:06

Bakspilleren sier han er klar for å satse alle sine 204 centimeter i tøffe dueller mot Tyskland mandag kveld. Men Oslo-gutten har bare spilt 16 av 35 kamper for Norge i mesterskap de siste tre årene.

– Magnus har hatt en små ting, men han har fått et ufortjent stempel som spesielt utsatt for skader. Alle hans skader har vært av relativt lav alvorlighetsgrad. Det er ikke alle håndballspillere forunt, sier landslagets fysioterapeut Harald Markussen til VG.

– Et lite brudd i foten, et brudd armknokkel og en liten bit du må hente ut av kneet. Det er rett og slett ting du må regne med i dette gamet. Så kan du si at han har vært uheldig med tidspunktene for skadene. Men jeg er ikke med på at han er en fryktelig skadeutsatt spiller, mener Markussen.

VM 2019: Abelvik Rød fikk han en lårstrekk i semifinalen som preget ham i den tapte VM-finalen mot Danmark.

EM 2020: Han forsvant ut fire kamper før slutt på grunn et brudd i foten.

VM 2021: Abelvik Rød spilte ikke. Valgte å være forsiktig med en håndleddsskade som hadde plaget ham gjennom høsten.

EM 2021: Var ikke med. Abelvik Rød måtte operere ut en beinbit fra kneet i desember og rakk ikke mesterskapet.

Selv mener Magnus Abelvik Rød at klubben Flensburg må ta sin del av ansvaret for at han ikke spilte EM i fjor. Han fikk skaden i kneets patellarsene rett før sesongstart.

– Jeg var veldig tydelig på at jeg ønsket å bli operert for dette med en gang. Det ønsket også landslagslagets helseteam. Men klubben ønsket det annerledes, sier Magnus Abelvik Rød. Han gjorde i de påfølgende månedene to forsøk på comeback før kneoperasjonen ble foretatt for litt over ett år siden.

– Det var veldig trist at jeg gikk glipp av EM, sier han.

Siden den gang har bakspilleren kun stått over kamper på grunn av coronasykdom – med påfølgende komplikasjoner – sist vår.

Magnus Abelvik Rød er enig med landslagets fysioterapeut. Han mener at han ikke er en mer skadeutsatt spiller en de fleste andre.

HINKET UT: Magnus Abelvik Rød måtte ty til krykkene under EM for tre år siden. I bakgrunnen landslagets lege Thomas Torgalsen.

– Jeg viser det hele tiden. Men jeg får ikke styrt hva folk skriver om meg. Det er ikke mitt bord. Dessverre, sier Abelvik Rød til VG.

– Jeg viser det uke etter uke i Tyskland. Jeg går inn med samme tempo og samme trøkk uansett. Jeg føler ikke på faren for å bli skadet, sier han.

Samtidig er han blitt klokere etter snart seks år i den tøffe, tyske Bundesliga.

– Jeg er blitt smartere til å være taktisk klok i noen situasjoner, mener han og legger til:

– Men det er viktig å gå 100 prosent på mulighetene. Det er farlig å reservere seg. Det er lettere å bli skadet om motstanderen kommer tøffere enn du selv.

Nå venter finalen i hovedrunden. Oppgjøret mot Tyskland vil bestemme om Norge skal møte Frankrike eller Spania i onsdagens kvartfinale i Gdansk. Med norsk seier blir det spanjolene som håndballgutta slo første gang på 25 år i fjorårets EM.

– Det blir en bra gjennomkjøring. Vi har hatt en fin stigning i mesterskapet og får vite hvor vi står mot en bra motstander. Men kampen vil mangle spenningen. Vi kan jo ikke bli slått ut, sier han før møtet med blant annet Johannes Golla. Tyskland-kapteinen er has lagkompis i Flensburg.

Men det er målvakt Andreas Wolff som er det store samtaleemnet før kampen. Han var minst like høyt nivå som Norges keeper, Torbjørn Bergerud, lørdag. Wolff var tysk sjef da Nederland ble slått med syv mål.

– Jeg har gått seirende ut av kamper mot han både på klubb og landslag. Men Andreas Wolff er en fryktet keeper som kan være uortodoks. Plutselig har han et bein opp i krysset. Han har lange armer også. Så det blir spennende, mener Magnus Abelvik Rød.

Tyskland-Norge spilles mandag kl. 20.30 og sendes på TV3 og Viaplay.