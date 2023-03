«Ikke i nærheten av så ille som året før», sa RBK-toppen i oktober. Det ble verre

Rosenborg skulle tjene millioner på arrangement. Det ble ingenting.

Frem til nyttår var Ørjan Engen styreleder for RBK Kvinner. Det ble et tungt økonomisk sisteår før fusjonen med RBK.

09.03.2023 18:16

– Det er ikke artig å legge frem sånne tall, sier avtroppende styreleder Ørjan Engen etter at det for tredje år på rad ble blodrøde tall på bunnlinjen i regnskapet for RBK Kvinner.

Etter et underskudd på hele 5,35 millioner kroner i 2021, hadde RBK Kvinner helt andre forventninger for 2022.

