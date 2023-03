Blåmandag for Nidaros: - Vi kommer ikke lenger enn dette på ren dugnad

Årets seriemester i 1. divisjon ønsker regelendring etter at opprykket til eliten glapp.

– Vi mener at de som vinner 1. divisjon skal rykke opp. Det blir feil at de som vinner divisjonen skal bruke opp alle pengene sine på å handle inn spillere rett før sluttspillet, sier Frode Storesund, styreleder i Nidaros hockey.

06.03.2023 19:33

– Altså, dette var ikke vinn eller forsvinn for Nidaros. Vi har hele tiden sagt at vi har en plan om spill i eliten innen tre år. Og dette var år to, sier styreleder Frode Storesund i Nidaros hockey - og legger til:

– Vi fikk uansett vist Trondheim at vi klarer å trekke fulle hus og skape engasjement. Vi har vist at det er potensial her, og det er viktig for jobben videre.

