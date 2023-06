Håndballforbundet får ikke VM-støtte

Det norske håndballforbundet fikk avslag på sin søknad til Kultur- og likestillingsdepartementet om tilskudd til verdensmesterskapet i 2025.

INGEN STØTTE: Sander Sagosen under EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Finland.





02.06.2023 13:31

I oktober i fjor søkte NHF om å få 16 millioner kroner i støtte. Det ble ikke innvilget.

«Departementet har vurdert søknaden og finner ikke å kunne prioritere et særskilt, enkeltstående tilskudd til dette formålet. På denne bakgrunn har Kultur- og likestillingsdepartementet besluttet å avslå søknaden», sto det i svaret, ifølge NRK.

Generalsekretær i håndballforbundet Erik Langerud sier til statskanalen at planen med tilskuddet var å bygge om Telenor Arena innvending, slik at stadion kunne ta 15.000 tilskuere til finalene. Det skal være et krav fra Det internasjonale håndballforbundet.

– Det er automatisk 15–16 millioner i minus om vi skal bære den kostnaden selv, så sånn sett er det dramatisk, sier generalsekretær Langerud til NRK om avslaget på søknaden.

Norge skal arrangere håndball-VM for menn i 2025 sammen med Danmark og Kroatia.