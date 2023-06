Niemann-søksmål mot Magnus Carlsen ble avvist: – Mulig han oppnådde det han var ute etter

Hans Niemanns søksmål på over 1 milliard kroner mot blant andre Magnus Carslen ble tirsdag avvist i amerikansk rett.

Den føderale domstolen i Missouri har avvist søksmålet på 100 millioner dollar, tilsvarende over 1 milliard norske kroner i dagens kronekurs.

– Det var det forventede utfall. Niemanns håp var nok at det skulle komme til en såkalt «jury trial» der man kan overbevise en jury om sin sak. Men det er et betydelig hinder for å komme dit, sier Torstein Bae, NRKs sjakkekspert og utdannet jurist, til VG.

Niemann anklaget i fjor høst Carlsen for ærekrenkelser og saksøkte ham for tort og svie. Amerikaneren tok også rettslige skritt mot Daniel Rensch og Hikaru Nakamura samt selskapene Play Magnus Group og Chess.com.

VG har vært i kontakt med far og manager Henrik Carlsen, som ikke ønsket å kommentere saken.

– Vi er glade for at retten har avvist Hans Niemanns forsøk på å få tilbake en ufortjent gevinst i den føderale domstolen i Missouri, og at Niemanns forsøk på å undertrykke ytringsfriheten gjennom en strategisk rettssak har mislyktes, sier Carlsens advokat Craig Reiser til VG.

Wall Street Journal omtalte saken først.

Fakta Sjakkbråket Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann.

Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest.

Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring.

Har Niemann jukset? Chess.com – verdens største sjakknettsted – etterforsket Niemann og en rapport hevder at han har jukset i over 100 partier.

Hva med FIDE? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen.

Hva med norske spillere? Norges sjakkpresident Joachim Birger Nilsen erkjente torsdag 6. oktober å ha jukset ved en anledning i 2016/2017-sesongen. Norgesmester Kristian Stuvik Holm har også fått mistanke mot seg i sjakk-miljøet etter en seier over den tsjekkiske stormesteren Vojtěch Plát (28). Vis mer

Wall Street Journal skriver at Niemann ikke kan ta de samme anklagene til retten igjen.

– Niemanns søksmål hadde ikke bein å stå på. Det er sterkt vern om ytringsfriheten i USA, særlig når det gjelder offentlige personer, og Niemann må anses å være det. Da skal det mye til å vinne fram, sier Bae.

– Har saken vært bare negativ for Niemann?

– Det er mulig han oppnådde det han var ute etter ved å gå til et motangrep. Inntil da hadde alt handlet om hans juks. Så kanskje det var et slags PR-grep fra Niemann som kanskje ikke var så mislykket. Men søksmålet var det ikke noe juridisk grunnlag for, mener Bae.

Det hele startet da Carlsen trakk seg fra den tradisjonsrike Sinquefield-turneringen i USA etter å ha tapt mot Niemann. Etter at han trakk seg publiserte han denne meldingen på Twitter:

– Jeg forstår at mine handlinger har frustrert mange i sjakkmiljøet. Jeg er frustrert. Jeg ønsker å spille sjakk. Jeg ønsker å fortsette å spille sjakk på det høyeste nivå i de beste konkurransene.

En uke senere ga han opp partiet mot Hans Niemann i Champions Chess Tour etter å ha gjort ett trekk. Han anklaget amerikaneren for å ha jukset.

– Jeg tror at Niemann har jukset mer – og mer nylig – enn han offentlig har innrømmet, skrev nordmannen på mikrobloggtjenesten.

– Progresjonen hans på brettet har vært uvanlig, og gjennom hele partiet vårt i Sinquefield Cup hadde jeg inntrykk av at han ikke var spent eller helt fokusert på spillet i kritiske stillinger, samtidig som han spilte bedre med svarte brikker på en måte jeg tror bare noen få spillere kan gjøre.

Niemann har innrømmet å ha jukset i spill på Chess.com da han var 12 og 16 år. Siden er han blitt utestengt fra nettstedet.

Chess.com la i fjor høst fram en rapport med en knusende konklusjon om at Niemann skal ha fusket over 100 ganger på nettet.