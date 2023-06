OL-håpet avslører frustrasjon før avreisen: - Det er kjipt

En forkjølelse satte en stopper for den planlagte treningsleiren i Tyskland, men Sunniva Hofstad skal gjøre alt for å skaffe seg OL-billett i første forsøk.

En plass i OL i Paris ligger i potten for Sunniva Hofstad under European Games. Hun reiser til mesterskapet i Polen onsdag.

21.06.2023 12:19

– Hvor godt forberedt er du til OL-kvalifiseringen i European Games?

– Jeg vil si at med det utgangspunktet jeg har hatt, så er jeg så godt forberedt som jeg kan være. Jeg bruker frustrasjonen over at sesongen ikke har gått helt som jeg vil til å bygge opp den spenningen jeg skal ha når jeg går i ringen, sier Sunniva Hofstad til Adresseavisen.