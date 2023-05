Hovland med i teten i PGA Championship

Viktor Hovland (25) hentet seg mesterlig inn da majoren PGA Championship startet torsdag.

25-åringen fra Oslo lå to over par etter sine tre første hull, men han tok seg sammen på Oak Hill i Rochester i New York.

Hovland endte runden to under par i PGA Championship, som er årets andre majorturnering, altså de fire mest prestisjefylte turneringene.

Hovland leverte fem birdier birdierEtt slag under par., ti par og tre bogeyer bogeyerEtt slag over par..

Nattefrost gjorde at starten ble nesten to timer forsinket for Hovland og resten av verdenseliten.

Scottie Scheffler og Corey Conners topper blant de som har vært gjennom første runde. Duoen har tre under par.