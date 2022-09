Disse skal finne RBKs nye sjef - dropper hodejegere

Et utvalg fra RBK-styret leder arbeidet med å finne ny RBK-sjef. Økonomi er blant grunnene til at klubben per nå dropper hodejegerfirma.

Cecilie Gotaas Johnsen og nestleder Ørjan Engen i RBK-styret er to av fem i utvalget som jobber med å finne den neste Rosenborg-sjefen.

1. sep. 2022 14:14 Sist oppdatert nå nettopp

Mot slutten av forrige uke ble utlysningen til jobben som RBKs nye daglige leder publisert.

I stillingsannonsen søkes en leder som er «erfaren, utviklingsorientert, inkluderende, trygg og tydelig». I tillegg er det ønskelig med relevant høyere utdanning og «strategisk forståelse for å videreutvikle Rosenborg i et kommersielt fotball-landskap som er i stadig bevegelse».