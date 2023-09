Kolstad-krisen har gitt flere sponsorer: – Føler enorm støtte

Den økonomiske krisen førte til at Kolstad fikk mer penger fra flere sponsorer. Torsdag er Champions League-finalist Kielce motstander for Sander Sagosen & co.

HJEMMEDEBUT: Sander Sagosen og Kolstad hjemmedebuterer i Champions League mot Kielce. Her mot Pelister sist uke. Vis mer

Publisert: 20.09.2023 15:42 Oppdatert: 20.09.2023 16:09

– Flere av de eksisterende sponsorene har støttet opp med betydelige bidrag, og vi har aldri signert så mange sponsorer på kort tid som det vi har gjort etter sommeren. Vi har fått åtte nye inn siden midten av august og føler en enorm støtte fra næringslivet., sier Jostein Sivertsen til VG.

Kolstads daglig leder har hatt en røff sommer. Mange av klubbens spillere, trenere og ledere måtte ta et kraftig lønnskutt. Men det havnet ifølge Sivertsen, ikke på 30 prosent for Sagosen og stjernespillerne.

– Vi la ikke hele byrden på spillerne i sommer. Lønnskuttet, som endte på 15 til 20 prosent til spillerne, var ikke nok. Men styrkingen av sponsorinntektene er nå i ferd med å tette gapet som mangler for å få budsjettet i balanse.

Det opprinnelige budsjettet med inntekter på 81 millioner kroner blir kuttet med mye.

– Jeg vil ikke gå inn på konkrete tall nå, men vi har god tro på det. Vi har som sagt hatt god fart på inntektssiden siden sommerferien, svarer Sivertsen.

JULI-KRISE: Jostein Sivertsen måtte svare på mange spørsmål om Kolstads økonomi i juli. Vis mer

Etter 10 sesonger i Norges Håndballforbunds grønne sone, ble klubben før sesongen plassert i gul sone. Grønn sone krever positiv egenkapital.

– Det er viktig for oss å komme i balanse og havne i grønn sone igjen ved nyttår. Vi skal helst gå en million kroner i pluss, mener primus motor for Kolstad storsatsing.

«Kolstad-bomben» førte til store reaksjoner både i Norge og ute i Europa.

– Det er skandaløst at du lager et sånt prosjekt, og så har du så store økonomiske problemer før prosjektet i det hele tatt har startet, sa direktør Jan Larsen i Aalborg Håndbold til VG.

GAMLE KJENTE: Sander Sagosen (til høyre) mot Kielce-stjernen Alex Dujsjebajev i EM-kvartfinalen mot Spania sist sesong. Vis mer

Det europeiske ga i august klarsignal for Champions League-spill. Kolstad startet med å slå Pelister 31–22 på bortebane i Nord-Makedonia. Nå kommer polske Kielce til Trondheim Spektrum. Laget til trener Talant Dujsjebajev inneholder sønnene Alex og Daniel. I juni tapte de Champions League-finalen etter et stort drama mot Christian O’Sullivans Magdeburg.

Kolstads økonomi er avhengig av at trønderne møter opp i Trondheim Spektrum torsdag.

– Vi jobber fortsatt for å få stinn brakke. Vi har budsjettert med rundt 7000 tilskuere og det ser ut som vi er i rute budsjettmessig, sier Jostein Sivertsen.

Også klubbens neste fire hjemmekamper går i byens storstue. Kolstad satte publikumsrekord med 9038 til stede mot Elverum sist sesong.

– Det er utrolig deilig å få fokus på sport nå, for det er jo derfor vi har satt i gang denne satsingen. Folk flest er ikke klar over det, men nå kommer kanskje verdens beste håndballag på besøk allerede i første hjemmekamp. En formidabel motstander, mener den daglige lederen.

Kolstad har spilt bedre etter at sesongen startet tregt med uavgjort mot ØIF Arendal. Magnus Abelvik Rød er ute med skade, men Gøran Johannessen har dominert mer og mer. Sist søndag scoret han 10 da Halden ble slått med 13 mål.