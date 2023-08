Hovland fortsatte storspillet – så havnet han i vannet

Etter en praktfull dag på golfbanen avsluttet det hele med en gedigen nedtur for Viktor Hovland (25).

NEDTUR: Viktor Hovland hadde stø kurs mot seierskampen i FedEx St. Jude Championship før det skar seg på siste hull. Vis mer





Publisert: 12.08.2023 Oppdatert: 12.08.2023 22:03

På dagens siste hull i PGA-sluttspillet ble Hovland tydelig frustrert – og det med god grunn:

Utslaget på 299 yards landet i vannet, og han måtte ta et straffeslag. Det fikk Oslo-gutten til å smelle golfkølla i bakken.

Det fjerde slaget slo Hovland inn på greenen og kunne putte for bogey. Men det ville seg ikke på det siste hullet. Putten strøk hullkanten og rullet ut.

Til tross for en sur dobbel bogey på hull 18 leverte Hovland nok en strålende dag i Memphis i Tennesse:

Etter 18 hull på den nest siste dagen har Viktor Hovland dermed klatret helt opp til delt 6. plass – fire slag bak Lucas Glover som leder sammenlagt med −13.

Hovland slo ut så tidlig som 16:34 lørdag. Det vil si at mange av konkurrentene i toppen av lista har en god del hull igjen etter at Hovland er ferdig.

Siste runde vises på Discovery+ søndag.

På hull 16 kom dagens peneste fra 25-åringen. Etter et strålende utslag, og deretter et tilsvarende bra slag nummer to, satte Hovland også putten fra god avstand.

– Midt i! Han gjør eagle også nå. Hva er det som skjer? utbrøt Discovery-kommentator Per Haugsrud.

– Det han holdt på med i går trodde jeg var sånn engangsgreie, men så fortsetter han jammen med det samme i dag. Det er helt koko det her, fulgte kommentatorkollega Henrik Bjørnstad opp med.

Det så ganske mørkt ut etter den første dagen i PGA-sluttspillet på torsdag. Hovland endte da runden på to slag over par.

Han revansjerte seg voldsomt på fredag da han leverte åtte birdies og klatret 29 plasser i sammendraget. Etter lørdagens runde er han på skuddhold til seieren.

Dette er den første av tre turneringer i det svært lukrative PGA-sluttspillet. Vinneren av denne ukens turnering stikker av med 37 millioner kroner.