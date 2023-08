Hovland nærmer seg seierskampen: – Helt koko

Viktor Hovland (25) hadde en fryktelig start på PGA-sluttspillet, men de to siste dagene har han virkelig vist storspill. På dag tre har han foreløpig klatret 27 plasser og ligger syv slag under par.

KLATRER: Viktor Hovland nærmer seg seierskampen i FedEx St. Jude Championship.





Publisert: 12.08.2023 Oppdatert: 12.08.2023 21:15

Saken oppdateres!

Etter 16 hull på den nest siste dagen har Viktor Hovland dermed klatret helt opp til 3. plass – to slag bak Lucas Glover som leder sammenlagt med −13.

Hovland slo ut så tidlig som 16:34 lørdag. Det vil si at mange av konkurrentene i toppen av lista har en god del hull igjen etter at Hovland er ferdig.

På hull 16 kom dagens peneste fra 25-åringen. Etter et strålende utslag, og deretter et tilsvarende bra slag nummer to, satte Hovland også putten fra god avstand.

– Midt i! Han gjør eagle også nå. Hva er det som skjer? utbrøt Discovery-kommentator Per Haugsrud.

– Det han holdt på med i går trodde jeg var sånn engangsgreie, men så fortsetter han jammen med det samme i dag. Det er helt koko det her, fulgte kommentatorkollega Henrik Bjørnstad opp med.

Det så ganske mørkt ut etter den første dagen i PGA-sluttspillet på torsdag. Hovland endte da runden på to slag over par.

Han revansjerte seg voldsomt på fredag da han leverte åtte birdies og klatret 29 plasser i sammendraget.

Dette er den første av tre turneringer i det svært lukrative PGA-sluttspillet. Vinneren av denne ukens turnering stikker av med 37 millioner kroner.