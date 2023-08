Nysigneringene tror vinden snur: – Fotball er jo rart

VALLE (VG) Tross en grusom start på perioden i hovedstaden, kan Geir Bakkes Vålerenga smått begynne å ta form. To nye fjes er allerede godt inn i varmen – og spesielt én ting ses frem mot.

NYE TILSKUDD: Geir Bakke og Vålerenga ser frem mot Strømsgodset på lørdag. Nå med to nye og spilleklare forsterkninger. Vis mer

Vålerenga-sjef Geir Bakkes to første signeringer ble spilleklare 1. august, og allerede lørdag kan de debutere mot Strømsgodset.

Elias Hagen (23) og Martin Kreuzriegler (29) kommer inn for å styrke troppen og skal være med å snu skuta for Enga – som per dags dato ligger på direkte nedrykksplass.

VG Live: Følg Strømsgodset mot Vålerenga lørdag kl. 18:00.

– Man må få noen gode opplevelser, få litt mer selvtillit og litt mer tro, så er jo ganske mye gjort egentlig, spår de kongeblås nye midtbanemann, Elias Hagen.

– Fotball er jo rart sånn. Hvis man har mye selvtillit eller plutselig har litt flaks, litt flyt i en eller to kamper, så er plutselig ting snudd, sier Hagen.

KONGEBLÅ: Elias Hagen er Vålerengas ferskeste signering. Vis mer

I tillegg til svake sportslige resultater på banen, har det stormet rundt klubben også utenfor banen. De siste dagene har klubbens daglige leder, Erik Espeseth, møtt kraftig supporterkritikk, og bannere har blitt hengt opp på Intility i protest.

– Hvordan påvirker det dere spillere?

– Det er jo klart at man legger merke til det når man ser ting skrevet når man går på jobb, eller man ser en nyhetsartikkel om det. Men personlig, når jeg har jobbet mye med mentaltrenere og sånne ting, så har det handlet mye om å legge bort ting som tar energi, forteller Hagen.

– Det her er jo noe som vi egentlig ikke får gjort noe med, så da har jeg prøvd å ikke bruke så mye energi på det. Og egentlig bare la det få være, og så får jeg prøve å spille den beste fotballen jeg kan.

fullskjerm neste NY DUO: Stefan Strandberg (t.v.) og Martin Kreuzriegler (t.h.) kan bli et nytt midtstopperpar på Intility Arena. 1 av 4 Foto: Andreas Jørgensen / VG

Oslo-gutten har ikke vært på Valle lenge, men har allerede rukket å blinke seg ut én spesiell kamp han ser litt ekstra frem til:

– Jeg tenker først og fremst på Lillestrøm. Der blir det jo litt fyring vil jeg tro, sier en smilende Hagen, som spilte for LSK som ungdom.

– Det er jo det største derbyet, derbyet,Lillestrøm og Vålerenga spiller mot hverandre 22. oktober på Åråsen stadion. den kuleste kampen i Norge, etter min mening. Det er der det er mest trøkk. Det er der det er fullt. Det er der fansen er ... altså de er alltid bra, men det er jo der det betyr litt ekstra. Så det er veldig kult for oss som spillere også, mener han.

Sist gang lagene møttes fikk vi servert en ellevill kamp på Intility Arena:

Hverken Hagen eller østerrikeren Kreuzriegler nølte da tilbudet kom, til tross for at klubben sliter både på og utenfor banen.

Klubben ligger på nest sisteplass på tabellen og har bare vunnet tre kamper på 15 forsøk. I tillegg er de sesongens desidert dårligste hjemmelag med kun én seier på Intility.

– Jeg tenkte ikke på det. Det er aldri lett når man er i en sånn situasjon, men jeg har stått i det før og det forandret ikke meningen min. Jeg vil hjelpe klubben med å komme ut av dette, og jeg er sikker på at vi skal klare det, sier Kreuzriegler, og får støtte av sin nye lagkamerat:

– Jeg har troen på at det skal snu, absolutt, og nå har jeg troen på at jeg kan bidra til det, sier Hagen.