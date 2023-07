Risikerer at stjerner forsvinner etter dramatisk kutt

Kolstad-sjef Jostein Sivertsen erkjenner at de ikke har noen garantier for at spillere, trenere og ansatte takker ja til lønnskuttet de er blitt bedt om å ta.

Daglig leder Jostein Sivertsen i Kolstad sendte tirsdag formiddag ut en pressemelding om situasjonen i klubben. Vis mer





«Vi reduserer kostnader på mange områder, men først og fremst er det lønnskostnader vi kan redusere uten at det vil gå vesentlig utover den sportslige satsingen vi har satt i gang»

Etter hektisk møtevirksomhet, kom den endelige bekreftelsen fra Kolstad rundt lunsjtider tirsdag: Klubben må gjøre dramatiske kutt grunnet økonomiske utfordringer.