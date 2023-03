Pérez om forholdet til Verstappen: – Mediene overdriver

Sergio Pérez (33) sier at han og Max Verstappen (25) har stor respekt for hverandre. Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen tror ikke vi får se noen duell mellom Red Bull-karene.

TEAMKOLLEGER: Max Verstappen (t.v.) og Sergio Pérez fotografert under Bahrain Grand Prix, som var årets første Formel 1-løp.

Pérez «fikk lov» til å vinne i Saudi-Arabia sist - da Verstappen bare hadde 15. beste startspor etter teknisk trøbbel.

En del eksperter forventet at meksikaneren skulle få ordre fra teamledelsen om å bremse ned og la Verstappen kjøre forbi og vinne. Den ordren kom aldri.

Ifølge Sky Sports snakker han om forholdet mellom de to Red Bull-førerne:

– De lar oss konkurrere rettferdig, forklarer Pérez til Sky Sports.

I årets første løp vant Verstappen foran Pérez, i det andre løpet vant Pérez foran Verstappen.

– I Bahrain var det ingen grunn til å fortsette å presse, i Jeddah var det ingen grunn til å fortsette å presse fordi vi hadde veldig likt tempo. Vi må tenke at for oss som team er det bedre å få to biler i mål enn bare én.

– Mediene overdriver mellom løpshelgene. Det er en god atmosfære i laget, vi ønsker å slå hverandre, men det er mye respekt i teamet, sier Sergio Pérez.

– Jeg tror virkelig jeg har den fulle støtte fra teamet, på samme måte som Max, sier han ifølge tyske Sky.

Ikke alle tror Verstappen er like fornøyd med tingenes tilstand:

Til nå har Red Bull vært fullstendig overlegne, og det kan virke som Verstappen og Pérez er de to eneste mulige verdensmesterne. Men får vi noen duell mellom de to om gullet? Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen til VG:

– Nei, jeg tror ikke vi kan forvente noen særlig duell internt i Red Bull. For det første tror jeg ikke Pérez er god nok til å matche Verstappen, og for det andre er det nok ingen tvil om at Verstappen er den som bestemmer i Red Bull.

Gulbrandsen forventer ikke at vi kan få en gullduell mellom to førere i samme lag - på samme måte som i 2016 mellom Nico Rosberg og Lewis Hamilton.

– Det er synd at vi neppe får en slik duell, for en intern duell, i likhet med det vi hadde mellom Hamilton og Rosberg, kunne nok ha spritet opp årets sesong, om det viser seg at Red Bull skal være like overlegne gjennom hele sesongen.

NEW LOOK: Max Verstappen ikledd en parykk foran helgens Formel 1-løp i Australia.

På torsdagens pressekonferanse i Australia kom meksikaneren med mye ros til Max Verstappen:

– Det er ingen fører som er i samme form som Max. Sammen med teamet og bilen er han utvilsomt den som er vanskeligst å slå. Det kommer til å kreve det maksimale av meg hver eneste løpshelg.

– Med Max som referanse blir du en bedre fører.

Tyske Skys Udo Hutflötz skrev etter Saudi-Arabia Grand Prix:

– Det et potensial for konflikt internt i teamet, spesielt mellom de to førerne.