Slik svarer Hergeirsson: – Skal veldig lite til før kritikken kommer

LJUBLJANA (VG) Thorir Hergeirsson fikk motbør etter å ha sagt at det norske landslaget blir fremstilt som «både udugelige og talentløse» ved tapte kamper i mesterskap. Nå svarer landslagssjefen på kritikken fra Viaplays Daniel Høglund og Ole Erevik.

KLARE FOR SVERIGE: Thorir Hergeirsson under matchen mot Ungarn sammen med Malin Aune, Thale Rushfeldt Deila og trener Tonje Larsen. Lørdag venter Sverige for Norge i EM.

– Noen ganger har man følt at det blir vel mye negativitet hvis vi taper. Men det er litt sånn. Når vi vinner er det stort sett greit. Når vi taper, er det dårlig. Det må vi leve med. Ferdig snakket, sier Thorir Hergeirsson etter at Ungarn er slått med 10 mål arrow-outward-link torsdag kveld.

Bakgrunnen er at Viaplay-duoen Daniel Høglund og Ole Erevik stusset på en uttalelse fra den norske landslagssjefen tidligere i mesterskapet, noe de ga uttrykk for til VG tidligere tirsdag arrow-outward-link .

– Jeg hører jo aldri på dem. Så jeg vet ikke. Men du må ikke tro på alt som står i mediene. Jeg tror vi legger ballen død. Jeg ser ikke noen grunn til å begynne å diskutere det. Dere gjør jobben deres. Jeg gjør min, svarer Hergeirsson før han fortsetter:

– Jeg har opplevd at det skal veldig lite til før kritikken kommer.

– Vil du utdype det mer?

– Nei vi lar den henge i luften. Så har de noe å gruble på. Jeg skiter vel i det. Men sånn er det jo.

Høglund kommenterer Norges kamper på Viaplay og TV 3. Den kjente håndballkommentatoren skjønner ikke bakgrunnen for landslagssjefens uttalelse til Dagbladet arrow-outward-link etter at Danmark hadde tapt åpningskampen for Slovenia og fikk slakt i danske medier.

– Det er nok ganske likt som i Norge. Taper vi en kamp i mesterskap er vi både udugelige og talentløse. Det skal ikke så mye til, var Hergeirsson sitert på av avisen arrow-outward-link .

Både Danmarks spillere og trenere fikk hard kritikk i blant annet B.T. og Ekstra Bladet arrow-outward-link . Derfor mente ekspert Ole Erevik at Hergeirsson bommet da den norske landslagssjefen hevdet at det norske laget blir behandlet av hjemlig presse på samme måte som det danske laget

– Jeg opplever ikke at det er likt som i Danmark, sier den Danmark-bosatte eks-landslagskeeperen og mener «ikke mange idrettsutøvere/-lag blir mindre utfordret enn håndballjentene».

Hergeirsson fikk i fjorårets VM kritikk for ikke å bruke timeout-kortet i de siste sekundene av 30–30-dramaet mot Sverige arrow-outward-link . Lørdag møter Norge svenskene igjen i EM.

– Det ble et kjempetema. Det føltes som vi hadde sviktet Norge og fedrelandet når sterke ord blir brukt. Men det preller av meg. For all del. Jeg har ganske hardt skall, sier islendingen som har vært landslagssjef i 13 år. Hergeirsson legger til «at uavgjort føltes som tap».

– Når jeg sier mediene, så mener jeg alt av mediene. Også sosiale medier, sier Hergeirsson.

– Får dere mye stygt på sosiale medier?

– Det er en samfunnsutvikling, mener Hergeirsson.

– Vi vet hvilken verden vi lever i, folkens. Sosiale medier er en boltreplass for en del synspunkter som kanskje ikke burde hatt en arena. Det er et verdensomspennende problem, mener Thorir Hergeirsson.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal sier at hun ikke følger med i mediene under mesterskap.

– Det eneste jeg har reagert på er at OL-bronse ikke er bra nok. Det synes jeg er spesielt, sier hun etter å ha opplevd trinn tre på seierspallen både i Tokyo 2021 og Rio 2016.

Tapet for Russland i fjorårets OL-semifinale er det eneste Norge har hatt på de fire siste mesterskapene.

– Det er kanskje derfor jeg mener at folk synes at OL-bronse er et dårlig resultat setter ned nivået på sporten vår, sier hun.