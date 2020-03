Follo-Sola 24–35 (12–19)

Det var ingenting som tydet på at Sola-spillerne var nervøse før dagens svært viktige kamp mot tabellnabo Follo. De gulkledde gikk rett i angrep, tok ledelsen, og så seg aldri tilbake. Etter 60 minutters spill sto det 35–24 på resultattavlen, og Sola kunne juble for to svært viktige poeng.