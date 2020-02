KRISTIANSAND/ANTERSELVA: Det ble ikke et nytt gull, men det er bare å gratulere Marte Olsbu Røiseland, Sørlandet, Agder og Froland etter noen fantastiske dager under italienske alper.

To gull og en bronsemedalje er foreløpig fangst for en folkelig utøver det er lett å unne all suksess.