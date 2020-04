– Hockeymessig var det tøft å komme i gang med Wild. Jeg fikk en annen rolle i et nytt lag. Det tok lenger tid enn jeg hadde tenkt, innrømmer Zuccarello til NTB, før han legger til:

– Men trivselsmessig er alt veldig bra i Minnesota. Det er jo en skikkelig hockeyby, og i tillegg har de gode lag i NBA, MLS, MLB og NFL. Det er en drøm for meg å bo i Minnesota. Jeg er jo en sportsfanatiker som ser på alt av sport.

«Zucca» skrev i fjor sommer under på en femårskontrakt med Minnesota Wild, verdt 30 millioner dollar, eller rundt 320 millioner kroner.

Han skulle hjelpe Minnesota-laget til sluttspill og helst til 2. runde eller lenger, der laget ikke har vært siden 2014/15-sesongen. Forrige sesong ble det ikke engang sluttspill på Wild etter bare 37 seirer på 82 kamper i grunnserien.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Utvisning med en gang

Zuccarello slet med å finne seg til rette i sin nye klubb. Laget tapte de fire første kampene og seks av de første sju før de vant to på rad.

Og det første Zuccarello gjorde var å pådra seg en utvisning etter bare tre minutter i debuten.

– Jeg spilte ikke 100 prosent på mitt beste i starten. Det var vanskelig å komme inn i et nytt lag og finne min plass. Jeg kjente nok litt på at jeg også trådde varsomt i starten, sier Zuccarello.

Så ble han skadet. Først i den niende kampen noterte han seg for en målgivende pasning. Uka senere scoret han sitt første mål.

– Etter hvert som jeg kom mer inn i det, viste jeg hva jeg kan by på. Men sesongen sett under ett mener jeg kunne vært bedre. Det er trist å føle at jeg kunne spilt bedre i starten, forteller Zuccarello ærlig, og legger til:

– Jeg forventet mer av meg selv, så jeg var forbannet da vi var dårlige og tapte. Så kom det seg, jeg begynte å score og vi vant kamper. Så lenge vi vinner er det samme hvem som scorer og hva du gjør.

Sluttspill innenfor rekkevidde

Men selv om Wild startet sesongen svakt og byttet trener etter en lang rekke med svake resultater, fikk de fart på sakene på nyåret. Før koronaviruset satte en stopper for NHL-sesongen hadde laget vunnet åtte av de siste elleve kampene.

Sluttspill var innenfor rekkevidde, og med 13 kamper igjen var Wild bare tre poeng unna en sluttspillsplass.

Wild slo Anaheim Ducks 5-4 etter forlengning 9. mars, etter at Zuccarello scoret kampens første mål.

Nå er alt uvisst.

– Vi begynte å spille veldig bra etter hvert og hadde tro på at sluttspillet skulle gå. Det var kjipt at det ble utsatt, men samtidig er det ikke noe jeg tenker på. Det er ingenting man får gjort noe med. Hockey og sport kan hjelpe å dra folk sammen når det er over, men nå er det viktig å få kontroll på situasjonen, sier 32-åringen.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Går på rulleskøyter

Rett etter at sesongen ble stoppet, fikk «Zucca» beskjed om å holde seg i Minnesota for å vente og se hva som skjedde.

– Jeg satt et par uker og ventet på mer info. Jeg trente og holdt meg i form, men det var jo vanskelig å vite hva som skulle skje. Etter hvert som vi fikk beskjed om at det var lite sannsynlig å starte i løpet av de neste månedene, var det like greit å komme seg hjem til Norge

For å holde seg i form bruker Zuccarello mye tid på rulleskøyter.

– Det blir mye rulleskøyter, ja. I tillegg løper jeg en del og prøver å få dagene til å gå. Jeg prøver å være mest mulig aktiv ute, innenfor retningslinjene, sier han og legger til at han får oppfølging fra trenerne i klubben.