Jakob Ingebrigtsen må stå over Bergen-stevne

Jakob Ingebrigtsen har fått påvist et forkjølelses-virus, og stiller ikke til start i onsdagens Trond Mohn Games i Bergen.

Det skriver friidrettsforbundet i en pressemelding.

– Han våknet lørdag med vondt i halsen, og i dag har han fått bekreftet at det er et virus, sier Gjert Ingebrigtsen.

Det betyr at sesongstarten for Jakob Ingebrigtsen er utsatt på ubestemt tid.

LEST DENNE? Filip Ingebrigtsen presser Jakob til å sette et vanvittig mål

Stjernespekket

Brødrene Filip og Henrik (om han ikke kjenner for store smerter i en betent hofte) stiller derimot, og sesongdebuterer i stevnet der mange av Norges største friidrettsstjerner utenom Karsten Warholm deltar.

Kjente utøvere som Ezinne Okparaebo (100 m), Hedda Hynne (600 m), Karoline Bjerkeli Grøvdal (1500 m) og Isabelle Pedersen (100 m hekk) stiller alle til start.

I tillegg kommer en rekke utenlandske utøvere i verdenstoppen.

FÅTT MED DEG DENNE? Friidrettsstjernene strømmer til Bergen: – Vi trenger dette stevnet

Stor suksess i fjor

Trond Mohn Games ble arrangert for første gang i 2018. Det var en gave og hyllest til Mohn i anledning milliardæren og friidrettsentusiastens 75-årsdag.

Det ble en stor suksess, og friidrettsstevnet på Fana stadion utpekte seg fort som det nest største i Norge etter Bislett Games.

Opprinnelig skulle det bli med dette ene stevnet, men Mohn selv var en sterk pådriver til at det måtte bli et nytt i 2019.

– Det er et viktig stevne for friidretten i Hordaland og Sogn og Fjordane. Jeg håper det blir et årlig arrangement, skriver Mohn i en tekstmelding til BT.

I fjor var mellom 4500 og 5000 mennesker på plass for å overvære stevnet, og i år håper arrangørene på stinn brakke med 5000 tilskuere.