Webb tar over Asker Aliens

Tidlig i måneden ble det klart at Tromsø Storm og Kenneth Webb skiller lag.

Den amerikanske basketballtreneren hadde totalt vært trener for klubben i 11 år, fordelt over to perioder. Den første fra 2004 til 2007, og den andre fra 2011 og 2019. Nå er han allerede klar for en ny klubb.

Det neste året skal Webb lede Asker Aliens i BLNO.

Asker Aliens endte sist i fjorårets BLNO med tre seiere og 24 tap i grunnspillet, men berget plassen etter seier mot Ullern 79–75 i kvaliken og med litt hjelp fra Nidaros Jets som knuste Ullern 111–55 i sin kamp.

