Endelig fikk den tidligere Byåsen- og Molde-keeperen fra Trondheim debutere for sin nye klubb, Storhamar.

I onsdagens skuffende 26-27-tap mot Fana hjemme i egen hall, fikk Lerstad en opptur, da hun entret buret for første gang på over et halvt år. Det var også hennes første opptreden, etter at hun skrev under for topplaget i april.