DOHA: Han kom til VM som bronsevinneren fra London-VM for to år siden. Finaleplass var et minimum av forventning han hadde til konkurransen i Doha. I stedet ble 26-åringen fra Sandnes stående i et telt utenfor Khalifa Stadium, skuffet, nedbrutt og med en haug av spørsmål om hvorfor det gikk galt.

– Jeg ble overrasket ut på oppløpet over at jeg ikke hadde mer trykk i beina. Derfor er det ikke overraskende at de andre kommer på meg ettersom jeg kjenner at det ikke går veldig fort fremover.

Skjønner lite

Noen god forklaring på hvorfor det ikke var trøkk i beina har han ikke. Det har heller ikke pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Jeg har aldri opplevd at det har endret seg slik fra den ene dagen til den andre. Det var ingenting i går eller på oppvarmingen i dag som tilsa at han skulle være tom på oppløpet, sier Gjert Ingebrigtsen til mediene.

Mistanker til isbadingen

Han står utenfor oppvarmingsbanen utenfor stadion omringet av norske journalister som vil ha hans mening om både Filips fiasko og Jakobs finalemuligheter. Det er en ting han har mistanke om kan ha virket negativt for Filip.

KURT B.M. HAUGLI

– Nå må vi gjøre vurderinger. Det kan godt hende at dette isregimet som vi har holdt på med her nede ikke har funket for Filip.

På anbefaling fra medisinsk hold har løperne, Filip Ingebrigtsen inkludert, badet i iskaldt vann etter løp og treninger.

– Isopplegget har ikke Filip kjørt tidligere. Vi må diskutere med det medisinske. Han reagerer på veldig mye rart. I Berlin i fjor fikk han noe antibiotika som gjorde at hele kroppen slo seg vrang i 14 dager. Ting som er normalt for Filip er ikke det for alle andre, sier trenerpappaen.

Isbadeopplegget er en test foran OL og er et program som kommer fra Olympiatoppen.

– Det er greit å teste det ut. Vi må være villig til å gjøre ting på en annen måte, sier Gjert Ingebrigtsen som ofte er skeptisk til Olympiatoppens opplegg. Team Ingebrigtsen liker å kjøre sitt eget opplegg.