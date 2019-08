Etter triumfen er Movistar-kapteinen bare 16 sekunder bak colombianeren Miguel Ángel López, som erobret den røde ledertrøya fra sjanseløse Dylan Teuns.

– Vi greide å bite oss fast mot slutten. Det er langt igjen å sykle, og det er krevende etapper foran oss, sa López.

Primoz Roglic, som fulgte Valverde helt til mål uten å kunne fravriste ham seieren, er på 2.-plass seks sekunder bak lederen, mens Valverde klatret til 3.-plass.

– Vi holdt god rytme gjennom hele etappen, og vi fikk med oss seieren. Jeg følte meg selvsikker. Det er tidlig i rittet, men vi er sterke i øyeblikket, sa Valverde.

– Det var en kort, men tøff stigning, og vi vet at Valverde er god i slike. Jeg er tilfreds med 2.-plass, sa Roglic til Eurosport.

Ventet

Roglic, López og Valverdes lagkamerat Nairo Quintana hadde et forsprang i den siste svært bratte bakken med inntil 25 prosent stigning. Quintana rykket gang etter gang, men greide ikke å riste av de to andre. Da valgte han i stedet å vente på sin kaptein Valverde, som viste klasse da han avgjorde kampen om etappeseier.

Etappen ble preget av et tidlig brudd. En etter en falt rytterne i bruddet av, og til slutt var bare Sergio Henao og Philippe Gilbert igjen. López' Astana-lag tok den største jobben med å hente dem inn, og fire kilometer før mål var bruddet historie.

Det endte med et oppgjør mellom fire av de sterkeste klatrerne i feltet. López og Quintana ble begge hektet av med seks sekunder helt mot slutten, men López kan trøste med at han for tredje gang erobret den røde ledertrøya.

Hagen godt med

Carl Fredrik Hagen i Lotto Soudal var beste nordmann på 26.-plass, slått med akkurat fem minutter. Han er på en sterk 22.-plass i sammendraget, vel ti minutter bak lederen.

Edvald Boasson Hagen og hans Dimension Data-hjelper Rasmus Tiller kom inn samtidig 24.06 minutt etter etappevinneren.

Teuns, som syklet i ledertrøya fredag, slet seg for øvrig til mål på 42.-plass hele 9.46 minutt etter at Valverde jublet for etappeseier.

Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Sto av etter stygg velt

Ytterligere to internasjonale profiler har brutt årets Vuelta a España etter torsdagens massevelt. Italienske Davide Formolo og amerikanske Tejay van Garderen, kom ikke til start på fredagens etappe.

Bora-laget, som har Formolo i sin stall, bekreftet fredag at 26-åringen ikke var i stand til å starte dagen etter at han og flere andre fikk et brutalt møte med den spanske asfalten.

– Davide var i stand til å gjennomføre etappen i går etter velten, men har smerter i høyre side av bekkenet, og det har ikke blitt bedre over natten, skriver laget på Twitter.

Formolo kom torsdag i mål som nummer 136, 18 minutter og åtte sekunder bak etappevinner Jesús Herrada. Dermed falt den sterke italieneren fra 12. til 46.-plass i sammendraget. Nå er altså Vueltaen over for hans del.

Tejay van Garderen stilte på sin side til start på fredagens etappe, til tross for at han pådro seg brudd i en finger torsdag. Etter 60 kilometer gikk han av sykkelen og innså at årets Vuelta er over.

Formolo og van Garderen var ikke de eneste profilene som gikk i bakken på den 198,9 kilometer lange og kuperte etappen fra Mora de Rubielos til Ares del Maestrat. Det samme gjorde irske Nicolas Roche og den colombianske klatrespesialisten Rigoberto Urán. Roche hadde ledertrøya i årets ritt fram til onsdagens etappe, mens Uran lå pent plassert på sjetteplass i sammendraget.

Nå er sesongens siste treukersritt over for dem begge.

Det samme gjelder for CCC-rytter Víctor de la Parte og Uran-hjelper Hugh Carthy. Også de la Parte var inne blant de 15 beste i sammendraget etter Vuelta-innledningen.

Van Garderen, Uran og Carthy er alle del av EF Education-laget, som dermed har blitt hardt rammet av torsdagens velt.

Dylan Teuns leder Vuelta a Espana sammenlagt etter å ha blitt nummer to på torsdagens dramatiske etappe.