KRISTIANSAND: – Jeg var en bajas frem til jeg møtte Hanne for seks år siden, fastslår Finnes.

Før en av sine siste treninger i forkant av strongman-EM i engelske Rotherham, forteller den regjerende norgesmesteren om sitt liv. Av hensyn til familie og venner holder han noe tilbake, men hovedtrekkene kommer godt frem. Finnes’ foreldre «ramlet borti dumme ting» da han var liten, og det ble noen flyttinger mellom beredskapshjem, fosterhjemmet og biologisk hjem før han fikk fotfeste i fosterhjemmet i Mandal. Han har bare truffet sin far et par ganger i livet, men har i dag et godt forhold til sin mor.