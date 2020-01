Oilers-backen Dennis Sveum (33) er tilbake på isen og klar for kamp igjen etter at han pådro seg to brudd i ansiktet etter at han ble truffet av en puck i ansiktet i toppkampen mot Storhamar i CC Amfi for halvannen uke siden.

Sveum er en tøffing og har ristet av seg mange skader opp gjennom årene. Men denne gangen gjorde det vondt, innrømmer 33-åringen.