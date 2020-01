Klæbo mister NM

Skistjernen fra Byåsen har bestemt seg for å stå over NM på Konnerud. Planen var at 23-åringen skulle gå tre distanser, men tirsdag ble det klart at Klæbo ikke reiser til Drammen som planlagt.

– NM sammen med kameratene i Byåsen er noe jeg har gledet meg veldig til. Dessverre ser det ikke ut til at det blir noe NM på meg i år, men jeg vil komme sterkere tilbake senere. Jeg får heie på Byåsen-løperne i stedet denne gangen her, fra TV-skjermen hjemme på Byåsen, skriver Johannes Høsflot Klæbo i e-post til Adresseavisen.