Da dansken ble trener for Norges VM-motstander, opplevde han noe spesielt: – Ingen som svarte meg

KUMAMOTO, JAPAN: Da danske Morten Soubak overtok Angolas kvinnelandslag for tre år siden, møtte han en kultur som er helt annerledes enn det han var vant til.

55-åringen, som førte Brasils kvinnelag frem til VM-gull i 2013, hadde ikke opplevd noe lignende.

– Det var en kulturforskjell som er veldig symptomatisk for Angola. Spillerne er vant til et system vi har lagt fra oss, jeg hadde nær sagt for hundre år siden, sier Soubak til Aftenposten.

Dansken forteller at det som gjelder, er at det er én som bestemmer. Én sjef. Det er han som skal ha svaret på alt. Spillerne har ikke selv noen å komme med.

– Når jeg spør spillerne om noe, taktisk eller personlig, sier de ikke noe. Når jeg spør gruppen, er det ingen som svarer. Og da mener jeg ingen. Det er kanskje én som begynner å mumle litt, men de sier ikke noe høyt.

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Ingen tvil om hvem som er sjefen

Soubak er blitt vant til at det er han som må ta alle beslutninger, selv om han ønsker at kvinnene skal ha egne holdninger og meninger som de gir uttrykk for.

Han vil ansvarliggjøre dem, men det skjer ikke. Han vil at de skal ha holdninger til det å være eliteutøvere, fordi han mener det kan bidra til å utvikle dem. Det er nytteløst.

Derfor må han legge bort tanken om inkludering etter skandinavisk modell og heller jobbe med det som kan påvirkes, selve spillet på banen.

Savnet av familien er tøffest

Soubak hadde vært ti år i Brasil da han tok oppdraget i Angola. Fortsatt har han kone og sønn på ni år i São Paulo. Det er sjelden han pendler hjem og sier det er et savn. Familien er imidlertid blitt enige om at slik må det være.

Som i de seks foregående OL skal Angola, Afrikas beste håndballnasjon på kvinnesiden, delta i sommerlekene i Tokyo.

Det neste halve året blir det intensiv jakt på forbedringer.

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Spilte utendørs på plast

Sammenlignet med utgangspunktet, da dansken kom til landet i 2016, har mye skjedd.

Han forteller at det i hans klubb Primeiro de Agosto var vanlig å trene utendørs på plastmatter de to første årene. Da var det ikke mulig for spillerne å kaste seg inn i målgården, fordi de ville få brannsår på kroppen.

I klubben er det stor aktivitet. Med tre damelag, er Soubak innom mange treninger på dagtid for å følge med. Men hovedbeskjeftigelsen er landslaget, som alltid har tilgang til en hall.

Det siste året er det kommet opp en fin hall i Luanda. Den kan landslaget bruke til to daglige treningsøkter. De fleste landslagsspillerne er fra den klubben Soubak er en del av. Han føler at han har et brukbart utgangspunkt.

– Minuset er økonomien. Derfor kom vi til første VM-kamp kun 18 timer før vi skulle spille, sier han.

Sterke og store spillere

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Norge skal opp mot Angola i VM torsdag. Der vil de norske spillerne møte et spennende lag med mange høye og atletiske spillere. To av dem er over 190 cm, fire over 180.

Albertina Kassoma er en dyktig linjespiller, som ble kåret til banens beste da Slovenia ble knust med ni mål (33–24) i Kumamoto.

Problemet, slik Soubak ser det, er for dårlig matching ellers i året. Laget hans spiller nesten ikke landskamper. Kun én spiller er i utlandet. Hun er i sørlandsklubben Vipers, men ble ikke tatt ut til VM.

– Dermed får ikke spillerne erfaring gjennom tøffe kamper i Champions League, slik svært mange utøvere i andre landslag gjør.

Fakta: Angola Deltar i VM for 15. gang Beste plassering: Nummer syv i 2007 De tre siste turneringene: 2 x 16. plass, nummer 19 i 2017. Vant det 13. Afrika-mesterskapet i 2018. Tre spillere kom på All star-laget: Albertina Kassoma, Isabel Guiola, Azenaide Carlos.

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Fakta: Morten Soubak Født: 6. august 1964 Bosatt: São Paulo og Luanda Sivilstand: Kone og ett barn i Brasil. Karriere: Trener for danskenes yngrelandslag kvinner og menn, deretter kvinnelaget GOG/Gudme, som blant annet var med i Champions League. I 2002 ble han trener for junior-herrelandslaget til Danmark. Året etter fikk han ansvar for kvinnelaget til FCK Håndbold. Flyttet deretter til Brasil for å bli trener for det brasilianske kvinnelandslaget. Fra 2007 til 2011 var han også trener for São Paulo-håndballklubben Pinheiros. I perioden han også var klubbtrener vant han ligagull, Brasil-cupen, Paulista-cupen og Open Games på landsbygda. I 2013 ble det VM-gull. Etter OL i Rio overtok han Angolas kvinnelandslag i håndball.

Samlet de beste i Hypo

Da var det noe annet den gangen Soubak var Brasils landslagstrener og samlet 11 spillere i den østerrikske klubben Hypo. Der ble han samtidig trener.

Nå må han bare jobbe med det utgangspunktet og de mulighetene han og laget har.

Dansken bor i Luanda, der nesten all håndball foregår. Mange steder er det små baner, underlaget er sement, men nettopp derfor betyr den nye hallen så mye. Den har to baner og kan ta 5000 tilskuere.

Angolanerne har ingen serie slik vi kjenner det fra Norge, og det nasjonale mesterskapet avvikles over ti dager. Da er lagene samlet på ett sted for å kåre en vinner.

Soubaks klubblag og konkurrenten Petro er de beste lagene.

Hva hvilke tanker gjør så treneren før møtet med Norge torsdag?

– Vi kjenner utmerket til Norges fantastiske styrker og må prøve å få ut vårt beste. Jeg synes ikke at vi har noe dårlig lag.

Norge-Angola spilles klokken 12.30 torsdag, og vises på TV 3.