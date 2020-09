En dag for bruddet

ASO

Slik ser dagens etappe ut. Trolig for hard for spurterne og trolig ikke hard nok til å utfordre sammenlagtrytterne skikkelig = en perfekt dag for bruddet. Det kommer til å bli et voldsomt kjør for å komme seg med i bruddet i dag. Jeg forventer at ryttere som Alaphilippe, Hirschi, Kragh, Asgreen, Cavagna, Benoot, Naesen, Stuyven, Trentin, Van Avermaet, Boasson Hagen, Valgren, Gogl, Küng, Madouas, Sagan og Lutsenko er blant rytterne som vil prøve seg i dag.