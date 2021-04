– Vi er trøtte, slitne og oppgitte

Breddeidretten kan tidligst få konkurrere på tvers av kommunegrensene i slutten juni.

Kjell Bjarne Helland mener kommuneoverlegene bør bestemme i større grad enn hva de gjør i dag: – De regionene som har ingen eller lav smitte over tid, bør ha mildere tiltak enn de nasjonale tiltakene. Foto: Terje Svaan

– Vi skulle gjerne ha sett at regjeringen konkretiserte tidspunktene for de ulike trinnene i gjenåpningsplanen. Men vi forstår at det kan være krevende å sette datoer.

Det sier organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland i Trøndelag idrettskrets etter at regjeringen lanserte gjenåpningsplanen for samfunnet onsdag.