Kristoffs lag «snek» i køen – hele laget har fått kinesisk koronavaksine

Mens store deler av idrettsverdenen venter på sin tur til å bli vaksinert mot koronaviruset, har sykkellaget UAE gått sin egen vei.

UAE-kompisene Sven Erik Bystrøm og Alexander Kristoff er vaksinert mot koronaviruset. Foto: Geir Olsen / NTB

Et kinesisk vaksineprogram gjorde det mulig for laget å hoppe fram i køen og vaksinere 59 ansatte mot viruset. Blant dem er lagets tre norske ryttere, Alexander Kristoff, Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm.

– Jeg har snakket med doktorer. Det virker veldig trygt og blir gjort på en skikkelig måte. Det er en del i støtteapparatet som har tatt den allerede, og det ser bra ut, sa Kristoff til Aftenbladet torsdag.

– Hva tenker du om at friske idrettsutøvere får vaksinen mens den i Norge forbeholdes utsatte grupper?

– Jeg har ikke så mye tanker om det, egentlig. Jeg tar ikke imot vaksinen i Norge. Hvis en vaksine hindrer at man sprer smitte, er det bra, og i så fall er det veldig smart å vaksinere seg. For min del er det en trygghet å vite at vi ikke blir smittet.

– Alle på laget er lykkelige over å få muligheten til å beskytte oss selv og andre ved å få vaksinen, og vi vil gjerne takke De forente arabiske emirater og alle partnere i programmet for deres utrolige arbeid, sier lagsjef Mauro Gianetti til UAEs nettsted.

Vaksinen som UAE-laget har fått, er utviklet av det statseide kinesiske selskapet Sinopharm CNBG, og den er etter langvarig testing godkjent av myndighetene i Emiratene, opplyser UAE-laget.

I alt 27 ryttere og 32 øvrige ansatte i UAE har fått vaksinen.

(NTB/Aftenbladet)