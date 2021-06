Brann-sjefen ønsker ikke å sparke Ingebrigtsen

Brann har åtte tap på ti kamper. Branns nye sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen vil heller styrke stallen enn å skifte trener.

Brann-sjef Jimmi Nagel Jacobsen sier det ikke er aktuelt å skifte trener i Brann nå. Foto: Frank Cilius / Ritzau Scanpix

En tredjedel av årets eliteserie er ferdig. Brann er nederst på tabellen og styrer mot nedrykk.

Torsdagens kamp i Haugesund endte med nok en skuffelse. 0–1-tapet var Branns åttende tap på ti kamper.

Fotballpuben melder om at fansen har resignert. Ikke en eneste person hadde på seg Branndrakt under kampen på Fotballpuben.

– Det er en tung og vanskelig situasjon, men vi skal gjøre alt vi kan for å bli i Eliteserien. Det åpner snart et overgangsvindu. Det blir viktig for å finne noen som kan hjelpe og forsterke oss, sier Jimmi Nagel Jacobsen til BT.

– Hvilke spillere er det Brann trenger nå?

– Jeg vil ikke gå inn på spesifikke posisjoner. Men det er klart at med kun fire poeng etter ti kamper så må vi forsterke oss.

Kristoffer Barmen og Brann gikk igjen av banen uten poeng. Foto: Jan Kåre Ness, NTB

Jacobsen jobber for tiden fra hjemmekontoret. Han satser på å kunne møte på Stadion mandag, såfremt han får en negativ koronatest.

– Har Brann økonomi til å hente inn gode nok spillere til å løfte laget?

– Vi har i hvert fall muligheter til å forsterke spillerlogistikken og snu det rundt sportslig.

– Men hvor mye midler har Brann til å styrke stallen?

– Det vet jeg ikke, men jeg vet det er muligheter for å se på spillerlogistikken.

Ønsker ikke å skifte trener

Da Jacobsen var sportssjef i Esbjerg skjedde det en hyppig utskifting av trenere. I løpet av to år hadde laget seks forskjellige trenere.

– Er det ikke grunn til å tro at treneren i Brann også skiftes ut om resultatene ikke er gode nok?

– Nei, det er det ikke vi ser på nå. Overhodet ikke, sier han og fortsetter:

– Vi vil gjøre alt vi kan for at Brann blir i Eliteserien ved å forsterke spillerlogistikken. Vi kommer til å jobbe veldig, veldig, veldig hardt for å lykkes med det.

Kåre Ingebrigtsen etter Brann-tapet torsdag kveld. Foto: Jan Kåre Ness

– Er ikke tiden for å tenke høyt

Birger Grevstad jr., Branns styreleder, ønsket ikke å si noe om trenersituasjonen torsdag kveld.

Dagen derpå sier han til BT at klubben ikke kommer til å gjøre noen drastiske endringer verken fredag eller i løpet av helgen.

– Nå er ikke tiden inne for å tenke høyt. Vi lar situasjonen og alvoret synke inn, og tømmer hodene våre for øyeblikkets fortvilelse. Da blir de beste og riktige beslutninger tatt, skriver han i en sms.

Styrelederen skriver videre at «styret har god kontakt oss imellom».

– Jeg kommuniserer med Vibeke (Johannesen, red.anm.) kontinuerlig på en konstruktiv og god måte, det samme gjelder Jimmi (Nagel Jacobsen, red.anm.), skriver Grevstad.

Og legger til at det er dette han kommer til å si fredag.