Far og datter i uttaksdrama før OL: – Kan bli intens i perioder

LIERSKOGEN (VG) Han kan bli blant OLs eldste deltakere og hun kan få sin OL-debut. Far og datter – Geir (61) og Victoria (29) Gulliksen – vil begge til OL, men kun én av dem kan få plass.

KONKURRENTER: Far Geir og datter Victoria var spente på OL-uttaket da VG møtte de to rytterne ved «Stall Gullik» i Lierskogen onsdag formiddag. Foto: Janne Møller-Hansen

20 minutter siden

Kun ett stevne gjenstår før OL-uttaket da VG møter far og datter Gulliksen ved «Stall Gullik». Helgen 3. og 4. juli reiser hele familien til Rotterdam for å konkurrere mot hverandre en siste gang, før avgjørelsen om hvem som får reise til OL blir tatt – kort tid etter.

– Det blir veldig spennende, sier en håpefull Victoria til VG.

Det stod lenge mellom tre blad Gulliksen i kampen om den prestisjetunge OL-plassen. Johan-Sebastian (25) var, i likhet med sin far og søster, også oppført på «longlisten» til Norges Rytterforbund. Han nådde likevel ikke helt opp da den endelige listen ble presentert 22. juni. Det tok søsteren tungt:

– Vi ble selvfølgelig veldig skuffet – veldig skuffet – over at han ikke ble tatt ut, men man får jo ikke gjort så mye med det.

Fakta Disse kjemper om OL-plassen Geir Gulliksen (61) med hesten VLD Group Quatro (Drammen og Omegn Rideklubb). Victoria Gulliksen (29) med hesten Papa Roach (Drammen og Omegn Rideklubb). Marie Valdar Longem (29) med hesten Echo de Virton (Bærum Rideklubb). Kilde: Norges Rytterforbund. Vis mer

Forstår hverandre

Victoria og Johan-Sebastian har trent sammen med pappa Geir så lenge de har levd. Det har både negative og positive sider, ifølge datter og søster Gulliksen:

– Selvfølgelig kan det bli intens i perioder siden det er familierelasjoner. Man er litt mye på hverandre – og man blir litt lei av hverandre.

De positive sidene veier likevel tyngre:

– Man blir presset hele tiden til å være like god som familiemedlemmene, så får man hjelp fordi de er på samme nivå. Vi forstår hverandre og situasjonen vi er i.

TRENINGSPARTNERE: De tre rytterne mener det er flest positive sider ved å trene sammen og konkurrere mot hverandre. Foto: Janne Møller-Hansen

Kampen om OL-plassen

Når det nå står om OL-plass, fokuserer Victoria mest på seg selv og sine egne prestasjoner.

– Jeg har tenkt mest på meg selv og min jobb mot det målet. Jeg vil ikke si at jeg er helt klar ennå, for jeg er fortsatt i en sånn ... To uker til hvor jeg jobber mot meg selv, da.

Også far Gulliksen fokuserer mest på sine egne prestasjoner når det nå skal avgjøres hvem som får dra til OL. Veteranen er inne i sin 46. sesong som landslagsrytter, og er klar på hva som skal til for å hevde seg:

– Erfaringen er jo en del – mesterskapserfaring. Type hest og hva slags konkurranse som skal gå er også avgjørende, vil jeg tro. Det er mange sånne ting som er avgjørende for vår del.

MÅLRETTET: Victoria Gulliksen har lyst på sin OL-debut. Foto: Janne Møller-Hansen

Ifølge Hestesport sine nettsider, er det mange momenter å ta med i vurderingen når OL-plassen skal gis ut :

«Det er prestasjoner, erfaring, formkurve i forhold til det som kreves i et OL. Det er også et mesterskap med lang reisevei der hestene skal prestere under krevende klimatiske forhold (...)».

I tillegg kommer det flere store mesterskap utover høsten, og landslagsleder Mikael Kolind sier på Hestesports nettsider at han ønsker å «fordele kreftene best mulig slik at Norge som rytternasjon kan prestere godt på alle disse arenaene».

Kolind er en av dem som skal avgjøre hvem som får OL-plassen innen sprangridning.

Det er Geir selv som har kvalifisert inn OL-plassen for Norge, og han mener det er veldig viktig for landet og sporten at Norge blir representert i OL. Aller helst vil han representere Norge selv, men dersom Victoria tar plassen, er det uansett en familieseier. Det er Victoria enig i.

– Hvem tror du vil ha OL-plassen mest?

– Vi har jobbet like hardt mot det. Det er jo målet at det blir enten meg eller pappa. Blir det én av oss to, er vi fornøyd og har oppnådd det vi vil.