McCaskill hevder hun inviterte Brækhus «hjem»: – Rart hun ikke svarte

Da Cecilia Brækhus (39) var på treningsleir i Chicago ønsket Jessica McCaskill (36) å få henne til treningssenteret sitt for å lage litt show og blest rundt helgens bokseoppgjør.

MØTES IGJEN: I går holdt Jessica McCaskill (t.v.) og Cecilia Brækhus pressekonferanse i Dallas. Natt til søndag møtes de i bokseringen for andre gang. Foto: Melina Pizano, Matchroom.

– Hvis det var jeg som hadde fått invitasjonen, så ville jeg definitivt ha møtt opp. Det handler om å få opp interessen rundt kampen, sier McCaskill til VG.

Brækhus var i desember og januar i McCaskills hjemby Chicago for å trene opp grunnfysikken før hun reiste til Big Bear der den virkelige oppkjøringen til returkampen 13. mars i Dallas, Texas.

– Vi fikk med oss at hun var her, og forsøkte å nå frem med en invitasjon i sosiale medier. Det hadde vært kult om hun kom hit for å ta bilder, skape litt ekstra blest rundt kampen. Det er rart hun ikke svarte engang, sier McCaskill.

– Det har jo vært litt dårlig stemning mellom dere – du tror ikke hun så på invitasjonen som en fornærmelse?

– Alle er velkommen hit til oss. Jeg hadde ikke sett på det som en fornærmelse. Hun snakker mye om fansen sin, men jeg synes hun gjør veldig lite for å gi dem noe ekstra, sier McCaskill.

Sammen med trener Rick Ramos har hun kommet med en del kommentarer om Brækhus etter det første møtet i august. Brækhus sa til VG tidligere i år at McCaskill har mistet mange fans med sine «nedsettende» kommentarer.

– Det er ikke slik at vi misliker Cecilia Brækhus. Da vi sendte invitasjonen var det bare for å prate med henne, ta en «face off» og legge ut ting i sosiale medier. Vi misliker ingen, men det er klart at når vi skal fighte så blir det ekstra intenst. Cecilia fortjener all mulig kreditt for alt hun har gjort for kvinneboksing, men jeg mener at hun er «old school» nå. Det må jeg få lov til å si, sier trener Ramos til VG.

Brækhus skjønner lite av «kritikken» fra Team McCaskill.

– Fikk du noen invitasjon til å komme til dem på gymmet i Chicago?

– Selvfølgelig ikke. Jeg aner ikke hva de snakker om. Rick Ramos sendte en melding til gymmet jeg var på, men det var mer en slags «i am watching you melding ...». Vi bare lo av ham, sier Brækhus til VG.

INTENST, MEN ROLIG: Jessica McCaskill (t.v.) og Cecilia Brækhus avsluttet pressekonferansen torsdag med en «staredown» og «fist bump» foran promotor Eddie Hearn. Foto: Ed Mulholland, Matchroom.

Nå begynner det å dra seg til foran helgens kamp, og i går var det den siste pressekonferansen før kveldens innveiing. Det gikk pent og pyntelig for seg, men stemningen mellom leirene har vært dårlig i flere måneder.

– På lørdag skal jeg vinne over henne, og være på mitt beste. Hun er ikke i nærheten av å være på mitt nivå. Jeg har et større navn enn henne uansett om jeg har beltene, eller ikke, sa Brækhus på pressekonferansen som ble ledet av promotor Eddie Hearn.

– Jeg er så klar for å slå Cecilia i ansiktet, svarte McCaskill før både hun og Brækhus lo.

– Jeg kjenner ikke Cecilia, og det er ikke noe ondt blod. Men vi vil dette så intenst for boksesporten. Det blir kveldens beste kamp, la McCaskill til.

Tidligere i februar arrangerte DAZN, som skal sende kampen, og Matchroom Boxing en pressekonferanse der det var mer opphetet.

Det er opplagt at stemningen er dårlig mellom leirene før returoppgjøret:

McCaskill mener Brækhus ikke gjør nok for å skape interesse rundt seg selv og kampene, at hun har mistet gløden og bærer preg av at hun allerede har snakket om å legge opp.

– Hun kom med «legger opp»-kortet rett etter kampen sist, og det sier alt for min del. Når hun først har snakket om det, så ligger det i hodet hennes, sier McCaskill.

Det var rett etter tapet i august at Brækhus antydet at en lang proffkarriere var over. McCaskill reagerer på timingen.

GODT HUMØR: Cecilia Brækhus lo flere ganger under torsdagens pressekonferanse i Dallas. Natt til søndag skal hun gå sin 38. proffkamp, og forsøke å hevne sitt eneste tap. Foto: Melina Pizano, Matchroom.

– Jeg føler at hun ville ta bort oppmerksomheten fra at hun faktisk tapte. Hun snakket om å legge opp og fikk mye sympati for det. Det var noe vi la merke til. Hun snakket om å sende fakkelen videre, men gjorde faktisk ikke det. sier McCaskill og legger til:

– Cecilia snakker mye om fansen sin, men hun gjør veldig lite for dem. Hvorfor gjør hun ikke mer når hun er i Big Bear? Det virker som om hun distanserer seg fra alle – inkludert fansen. Jeg prøver hele tiden å by på meg selv for å skape mer interesse. Fansen min skal vite at jeg setter pris på støtten fra dem, sier McCaskill til VG.

PS! McCaskill har nærmere 17.000 følgere på Instagram, men bare et par tusen på Facebook. Brækhus har over 68.000 følgere på Instagram, og 171.000 følgere på Facebook.