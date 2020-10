Fem spillere rammet av korona - neste uke skal de møte Molde

Tertnes-leieren er hardt rammet av viruset. Neste helg kommer de til Molde.

19. okt. 2020 10:58 Sist oppdatert 6 minutter siden

Henrikke Kjølholdt var den første som pådro seg viruset sent i forrige uke, før klubben selv bekreftet at ytterligere tre spillere er smittet i en pressemelding søndag. Mandag ble det bekreftet at enda en spiller er smittet.

Det kan komme til å påvirke MHK, som etter planen skal ta imot bergensklubben neste helg.