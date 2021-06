Amerikansk OL-håp utestengt for doping – skylder på burrito

Mellom- og langdistanseløperen Shelby Houlihan (28) er utestengt fra idretten i fire år etter at det ble funnet spor av et anabolt steroid i blodet hennes. Hun hevder hun aldri har hørt om det forbudte stoffet nandrolon.

ANKER: Shelby Houlihan har anket dommen mot seg selv. Hun er utestengt i fire år for brudd på dopingreglene. Foto: Charlie Neibergall / AP

15. juni 2021 17:23 Sist oppdatert 9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg er fullstendig knust, forvirret, ødelagt, sint – og føler meg forrådt av sporten jeg elsker og har lagt hele min sjel for å bli god i, skriver Houlihan på Instagram.

Den amerikanske rekordholderen på 1500 og 5000 meter er utestengt i fire år etter at Idrettens voldgiftsrett (CAS) har opprettholdt avgjørelsen fra Friidrettens integritetsenhet (AIU).

Houlihan testet positivt for nandrolon utenfor konkurranse i desember i fjor. Etter at hun fikk beskjeden, laget utøveren en logg over alt hun hadde spist i dagene før.

28-åringen har kommet frem til at hun mest sannsynlig fikk i seg det ulovlige stoffet fra en burrito med forurenset svinekjøtt hun hadde spist ti timer før testen ble utført.

Les også Studie på syklister: Hevder doping-grensene er blitt tøyd med smertestillende

– La meg være helt tydelig: Jeg har aldri tatt noen prestasjonsfremmende midler. Og det inkluderer det jeg er anklaget for å ha tatt. Jeg tror på idretten og på å presse kroppen til grensen for å finne ut hvor grensen går. Jeg er ikke interessert å i jukse. Jeg gjør ikke dette for utmerkelser, penger eller berømmelse. Jeg gjør det fordi jeg elsker det, skriver hun.

Houlihan drømte om å kvalifisere seg til OL, akkurat som for fem år siden da hun representerte hjemlandet i Rio de Janeiro. Amerikaneren tilhører verdenseliten på 1500 meter og kom på 4.-plass under friidretts-VM i 2019.

Etter at dommen ble offentliggjort har Houlihan fått støtte fra en rekke av hennes lagvenninner i Nike-sponsede Bowerman Track Club. Der blir hun trent av Jerry Schumacher, som langer ut mot idrettsmyndighetene.

Les også OL-medaljevinner funnet skyldig: Smuglet kokain for 1,3 milliarder kroner

– Gjennom de seks siste månedene har jeg lært mer enn jeg noen gang ønsket å vite om doptesting, og om prosedyrene og organisasjonene som styrer idretten vår. Det jeg har lært har pulverisert tilliten jeg hadde til deres evner til å beskytte rene utøvere, sier han i en uttalelse.

Både Houlihan og Schumacher hevder at de aldri har hørt om nandrolon før utøveren testet positivt for stoffet. Utøveren har anket dommen, men vil ikke rekke å kvalifisere seg til OL da det vil være en langvarig prosess.

Les også Ingebrigtsen-konkurrent etterforskes: – Skremmer meg ikke

PS! Judo-utøveren Tong Wen mente svinekoteletter var årsaken til at hun testet positivt for clenbuterol i 2010, mens bokseren Tyson Fury hevdet villsvin sto bak hans positive nandrolon-test i 2015. Syklisten Alberto Contador skyldte på biffkjøtt da han testet positivt for clenbuterol i 2020.