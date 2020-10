Oilers' pressede trener: – Bruker ikke tid på hva folk synes

For sjette gang på åtte kamper gikk Oilers av isen med null poeng. Men trener Todd Bjorkstrand ser lys i mørket og er sikker på at han skal klare å snu motgangen.

31. okt. 2020 18:11 Sist oppdatert nå nettopp

OILERS-FRISK ASKER 1–2

DNB ARENA: Oilers kjempet og ga det et realt forsøk. Men Frisk Asker var et – tidvis mye – bedre lag og vant fortjent 2–1 i DNB Arena. Men Oilers skal ha for at de jobbet og prøvde.