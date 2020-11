Bryte-Berge om VM-avlysning: – Fysisk og psykisk påkjenning

Usikkerheten preger hverdagen til Stig-André Berge (37). Nå man han igjen fokusere mot et nytt mål etter at VM i desember ble avlyst.

USIKKER TID I MØTE: Det har blitt et år i det uvisse for Stig-André Berge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

11 minutter siden

– Det er ekstremt slitsomt om dagen. Det er både en fysisk og psyskisk påkjenning, sier Stig-André Berge til VG.

Tirsdag kveld kom beskjeden om at det likevel ikke blir noe av bryte-VM i Beograd i desember. Coronapandemien gjorde sitt til at deltakelsen ikke innfridde kravene fra det internasjonale bryteforbundet og istedenfor blir det arrangert en individuell verdenscup som en erstatning.

Berge har full forståelse for at coronapandemien setter en stopper for mesterskapet.

– Hvis jeg tenker på alt annet enn mitt eget idrettshode, så vil jeg si at det ville vært totalt galskap om det skulle arrangeres. VM er en coronagryte. Det holder at én person i den hallen har corona, så sprer det seg som ild i tørt gress. Du sleiker omtrent svetten til motstanderen, så det ville spredt seg enormt. Det hadde vært uansvarlig å arrangere det.

– Med mitt idrettshode, tenker jeg helst at det skulle bli arrangert med tanke på en mulig avlysning av OL-kvalifisering, sier Berge, som er klar på at folks liv og helse må gå foran.

Tidligere onsdag ble det klart at tolv brytere i Fredrikstad-klubben Atlas testet positivt for coronaviruset. Blant dem er Norges OL-håp Grace Bullen. I tillegg er rundt 35 personer plassert i karantene. Det bekreftet sportslig leder Gudrun Høie til VG. Fredriksstad Blad var først ute med å omtalte smitteutbruddet søndag.

For bare tre uker siden sa Berge til VG at han var «litt tvunget» til å delta i VM, i frykt for at OL-kvalifiseringen i april blir avlyst. Da var han på vei til å gå inn i en intensiv treningsperiode, og han plages av den usikre situasjonen.

– Du starter på en periodisering, tror det er noe, så blir det endret. Tilbake på start igjen, og så blir det endret. Nå må vi gjøre det samme. Alt er så usikkert.

– Vi har aldri vært i den situasjon hvor bare landslaget har trent med hverandre i så lang tid. Normalt sett har man sparring i utlandet og konkurranser. Det fører til småirritasjon og krangling på trening. Det går en kule varmt, og det skjer oftere og oftere.

– Vi skal være fiender på matta og skal skape konkurransesituasjoner. Det går ikke over styr, men at ting blir sagt, som kanskje ikke burde bli sagt, det skjer nok til tider. Og en ekstra skalle, men det er det takhøyde for. Det som er med på å utvikle nivået, sier han.

Selv tror bronsevinneren fra OL i Rio for fire år siden at erfaringen hans er en fordel i en slik situasjon, men han maner også til innsats i befolkningen.

– Nå er vi i november og har en delvis nedstenging igjen, åtte måneder etter at det ble stengt ned i mars. Hvis vi går åtte måneder frem i tid, så er vi i juni. Det begynner å bli skummelt hvis vi tenker sånn. Det er på tide for folk å ta seg i øra, stå over sosiale sammenkomster og gjøre slik regjeringen sier, så kommer vi gjennom, mener han.

37-åringen skulle gjerne sett en global nedstenging i to måneder, men forstår at det ikke er mulig, og sier at det må være opp til «deg og meg».

– Jeg og du dør jo kanskje jo ikke av det, men de rundt oss kan dø av det. Det litt blandede følelser i dette.

Det skal altså fremdeles arrangeres et stevne i Beograd i desember, men det blir trolig uten Berge.

– Jeg må svelge dette med VM, og så legge en ny plan. På nåværende tidspunkt vil jeg si at det vil være galskap å reise dit. Det er ganske usannsynlig at jeg stiller, sier han.