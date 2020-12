Sjefen måtte innrømme: – Fikk meg en overraskelse

KOLDING: Landslagstrener Thorir Hergeirsson lar seg sjelden vippe av pinnen. Men under EM i Tyskland fikk han se noe han ikke hadde forventet.

Thorir Hergeirsson likte det han så i kampen, men velger ikke å ta av. Foto: Vidar Ruud/NTB

6. des. 2020 09:26 Sist oppdatert 8 minutter siden

Kort om saken:

Norge er ferdig med to kamper i EM i håndball.

Laget er allerede klar for hovedrunden før siste kamp mandag.

Søndag tas Katrine Lunde ut i troppen.

Det er lett å tro at det er Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal eller Henny Reistad som satte ut islendingen etter fartsfesten mot Tyskland. Da han på pressekonferansen etter kampen ble spurt om det var noen spillere som overrasket ham, kom et navn som ikke var forventet:

– Rikke, svarte Hergeirsson. Han la til:

– Det overrasker meg kanskje ikke, men jo, det gjør faktisk det.

Han la til at hun har overrasker i mange kamper på rad. Dette var bare hennes fjerde for Norge: Erfaring i to landskamper mot Danmark før EM, og så to EM-kamper.

De to testkampene var alt hun hadde før neste oppgave ble å stå bakerst for det mange mener må være verdens beste håndballag på kvinnesiden akkurat nå.

Stolt gjeng feiret storseieren. Søndag må hodene renses til det neste som kommer. Foto: Vidar Ruud/NTB

31-åringen kom inn i 2. omgang. Hun reddet baller, fikk en straffeeksekutør til å skyte utenfor og kom opp i en redningsprosent på 40.

Hergeirsson så ikke det komme, selv om han hadde opplevd at hun var god mot Polen i den første kampen. Målvakten Emily Stang Sando måtte ta den tunge veien til benken i den andre kampen på rad.

Sjefen mener at måten Granlund står på, ser så lett ut.

– Hun er ganske kald og overveid.

Rikke Granlund. Til daglig målvakt i Esbjerg. Nå en overraskelse i det norske målet. Foto: Vidar Ruud

Blir den foretrukne

Det som ligger i kortene nå er at Rikke Granlund foretrekkes fremfor Sando. Men mandag vil helt sikkert Katrine Lunde være med i 16-kvinnerstroppen.

Veteranen kom til Kolding lørdag, i likhet med Silje Solberg. Begge satt på tribunen og så lagvenninnene smadre Tyskland.

Hergeirsson fortalte at Silje Solberg er litt lenger unna, fordi hun må trene seg i form etter å ha vært rammet av korona.

Både Lunde og Silje er meget erfarne. 40-år gamle Lunde kommer til å spille landskamp nummer 300 neste gang. Karrieren for Norges A-landslag startet i september 2002. Den foreløpig siste kom i mars 2019.

Mye av det siste året har sørlendingen brukt til å bygge seg opp etter en korsbåndskade. Men det klarte hun.

Silje Solberg har foreløpig 148 landskamper. Det er ingen tvil om at de to er de siste brikkene som mangler i et stjernemannskap, men Hergeirsson presiserer at selv om Norge moste Tyskland, så venter helt andre kamper når hovedrunden starter.

– Det er viktig å la seg begeistre. Samtidig vet vi at det ikke er slike kamper som blir dominerende fremover. Hver kamp lever sitt eget liv.

Både Silje Solberg (t.v.) og Katrine Lunde (t.h.) sitter klar til å steppe inn. Mellom dem Marta Tomac og Ingvild Bakkerud, som er reserver og kan hentes inn underveis. Foto: Vidar Ruud/NTB

Søndag skal noen av spillerne møte pressen til digitalt møte, mens andre skal ringe opp journalistene én etter én. Og så består dagen av møter, lett trening, analyser, hvile og julekalender om kvelden.

Den tradisjonen er det mulig å holde på, selv i «fengselet».