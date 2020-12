Daniel Røed-Johansen (27) blir ny sportskommentator i Aftenposten

Som 14-åring hadde han egen sportsblogg. Nå vil han belyse idrettens problemstillinger i Aftenposten. – Vi skal ikke gi oss før vi får svar på hvorfor noe skjer og hvordan det henger sammen, sier Røed-Johansen.

– Jeg skal legge ned innsatsen som kreves for å vise meg tilliten verdig, sier Aftenpostens nye sportskommentator Daniel Røed-Johansen. Foto: AFTENPOSTEN

7. des. 2020 19:12 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med Medier 24. Les mer om samarbeidet her.

– Jeg er utrolig glad over å få denne tilliten. Selv føler jeg at dette er noe jeg har jobbet mot siden jeg var 14 år, sier Daniel Røed-Johansen.

Røed-Johansen (27) har drøye åtte år bak seg i Aftenposten, syv av dem i sporten. Nå returnerer han som kommentator.

– Det er mange problemstillinger i idretten som har behov for forklaring. Idrett betyr så mye for så mange. Det gir et enormt ansvar, og min viktigste oppgave blir å belyse hvordan ansvaret forvaltes, sier han til Aftenposten.

En undersøkende kommentator

– Hvordan vil sporten og ditt arbeid prege Aftenposten?

– Vi skal ikke gi oss før vi har funnet svar på hvorfor noe skjer og hvordan ting henger sammen. Vi skal ha en analytisk tilnærming til alt vi gjør og gå grundig inn i temaer som betyr noe for folk. Dem er det mange av innen en av samfunnets største møteplasser, og her føler jeg et spesielt stort ansvar.

– Hva vil du ta fatt på først?

– Det kan for eksempel dreie seg om klasseskiller i barneidretten. Nå er det snart ski-VM. Der skal jeg beskrive store idrettsøyeblikk, men minst like viktig blir det å forklare hva som skjer i kulissene. Et mesterskap midt i en pandemi gir mange interessante problemstillinger jeg vil ta tak i.

Startet som 14-åring

Da Røed-Johansen var 14 år, hadde han egen fotballblogg. Han skrev daglige innlegg, først og fremst med foreldrene som publikum.

– Jeg utviklet et bevisst forhold til å lære meg å skrive og prøvde ut forskjellige ting. Å bli sportskommentator er en forlengelse av dette, men forhåpentlig har jeg flere bein å stå på nå, sier han.

Røed-Johansen vil bruke sin journalistiske bakgrunn som fundament i jobben som sportskommentator.

– Jeg vil bli en undersøkende sportskommentator. Jeg vil ikke bare sette meg tilbake på hjemmekontoret og mene ting. Du må være ute og ha kontakten med miljøene og alltid prøve å finne svar på hvorfor, sier han.

Vil vise sammenhengen

Men Røed-Johansen er heller ikke redd for å mene ting. Han har høye ambisjoner på vegne av både seg selv og avisen.

– Jeg mener det er en av de viktigste jobbene innenfor journalistikken, sier han.

Han mener idretten er mer enn prestasjoner på toppnivå.

– 93 prosent av ungdom har deltatt i organisert idrett. Det kan ha utrolig mye å si for så mange samfunnsområder, sier Røed-Johansen.