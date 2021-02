Reglene gjør at Malvik-jentene må spille mot guttelag. - Urettferdig, mener trener

De nye smittevernreglene gjør at kommuner med få idrettslag blir taperne.

FORSKJELLIGE VERDENER: I Trondheim spektrum kan Rapp jentene trene som normalt. Det kan ikke Malvik-spillerne som holder til halvannen mil lenger øst. Foto: Christine Schefte

Nå nettopp

– Motivasjonen for å komme på trening går bare nedover og nedover når det går så lang tid. Jeg er redd for å miste spillere. Vi har allerede mistet tre. Det er tre for mye.

Kari Aftret Ready er redd på vegne av sitt eget håndballag. Hun er trener for Malvik jenter 2005, og nå føler hun på urettferdighet.