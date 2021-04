O’Sullivan til VG om norske Maflin: – Han er kapabel til å vinne

Legenden Ronnie O'Sullivan (45) bruker særdeles rosende ord om Norges Kurt Maflin (37), som tirsdag rappet en av de 32 plassene i årets snooker-VM.

LEGENDEN OG NORDMANNEN: Ronnie O’Sullivan (t.v.) og Kurt Maflin. Foto: PA Photos

– Kurt var veldig god i VM i fjor. Han er en mektig spiller, sier O’Sullivan i et eksklusivt intervju med VG.

Den regjerende verdensmesteren er vanligvis ikke typen som strør om seg med superlativer om sine motstandere. Men han snakker varmt om Maflin når VG spør ham om mannen som i fjorårets VM kom til en sensasjonell kvartfinale. Det har ingen nordmann klart før ham.

– Kurt er en brilliant spiller. Han er et stort talent. Det vil ikke overraske meg om han vinner en av de store turneringene en dag. Han er mer enn kapabel til å vinne.

VM er selvfølgelig den aller største av de «store turneringene» som O’Sullivan snakker om. Engelskmannen nevner ikke VM spesielt, men minner om at Maflin i 2020 vant over fire ganger verdensmester John Higgins.

– Målsettingen er å gjøre det bedre enn i fjor, sier Kurt Maflin selv i et intervju vist på Eurosport.

Det betyr i så fall topp 4.

Torsdag ble det klart at Maflin fikk en meget tøff trekning: Han møter nemlig tre ganger verdensmester Mark Selby (37) i sin første kamp. Selby er fjerdeseedet. Kampen går over to dager, onsdag 21. april kl. 15.30 og torsdag 22. april kl. 20.00. VM sendes hver dag på Discovery+.

– Han har talentet, han har teknikken. Hvis han har med seg hodet og får ting til å stemme, kan det gå langt, sier Eurosports kommentator Torstein «Trickwik» Wik til VG.

– Kurt gjorde det dårlig i den første delen av kvartfinalen i fjor, derfor tapte han. Han kan gå til semifinalen. Han kan vinne VM, sier Wik engasjert.

– Men det er et beinhardt invå. Det er åtte-ti spillere som er fantastiske. Det blir tøft.

Dette er tredje gang Maflin kvalifiserer seg til et VM. I 2015 tapte han i førsterundekampen mot nettopp Mark Selby, mens han i 2020 altså kom helt til kvartfinalen før det ble stopp mot Anthony McGill.

Kurt Maflin er klar for den første ordinære runden av VM i snooker etter å ha slått Robert Milkins tirsdag.

Det var kjærligheten og Anita som brakte Kurt Maflin til Oslo, der paret bor. Han har ikke vist spill i superklassen i kvalifiseringen, men spilt jevnt bra.

–Jeg spilte ganske bra, sier Maflin i et intervju vist på Eurosport.

– Det har ikke vært så lett for oss ikke-briter med tanke på corona, fortsetter han.

Maflin var den første som sikret seg en av de 16 kvalik-plassene i mesterskapet, som går i legendariske Crucible i Sheffield.

VM starter lørdag, og først ut er - som vanlig - tittelforsvareren, som nå er nettopp Ronnie O’Sullivan. Han spiller mot Mark Joyce lørdag kl. 11.00 og fortsetter lørdag kveld.

Det er 32 deltakere i den første ordinære runden. 16 av disse er seedet, og Maflin er trolig en kar som disse ønsker å unngå i sin første kamp.