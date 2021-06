Brann-stopperen trodde det var en stund til han skulle spille kamp. Men tre skader sender ham til Haugesund.

Tre nye skader i forsvarsrekken gjør at nykommeren Vieux Sané må bli med i troppen til Haugesund-kampen.

Branns nykommer Vieux Sané hadde sin ordentlige trening med Brann tirsdag. Han trodde det ble lenge til kamp, men ... Foto: Eduardo Andersen

22. juni 2021 15:42 Sist oppdatert nå nettopp

En ulykke kommer sjelden alene, og akkurat nå er det nok av problemer og ulykksalige hendelser for de hardt prøvede på Kniksens plass. Tirsdag var det knapt nok spillere til å komponere en ellever under Branns trening.

Det har sin forklaring:

Thomas Grøgaard pådro seg et stygt kutt i kneet under søndagens kamp mot Odd, og backen som ble byttet inn etter 86 minutters spill, måtte ut på overtid.

Grøgaard er uaktuell mot Haugesund.

Det samme er Branns målscorer fra Odd-kampen, Jon-Helge Tveita. Han er ute med strekk.

Vegard Forren trente heller ikke med laget tirsdag, grunnet problemer med muskulaturen på baksiden av låret. Det er usikkert om han kan bli med til Amanda-byen torsdag.

Vieux Sané (til v.) har funnet tonen med Moonga Simba og Daouda Bamba. Men formen er nok ikke helt på plass ennå. Likevel blir han, til sin overraskelse, med i troppen til Haugesund-kampen torsdag.

Fem skader i forsvarsrekken

Fra før er Lars Christian Gerson operert og uaktuell i flere måneder – mens venstrebacken David Wolfe er på vei tilbake etter komplikasjoner i forbindelse med en såkalt spinalpunksjon.

Fem skader – alle i forsvarsrekken – gjør at Kåre Ingebrigtsen tar med seg nykommeren Vieux Sané til Haugesund torsdag.

Senegaleseren forsøkte ustanselig å selv-massere en stiv leggmuskel under sin første skikkelige lagstrening med Brann på Nymark tirsdag, og lider under langvarig mangel på kamptrening.

Men:

– Vi får jo plass til gjengen i en minibuss når vi skal til Haugesund. Vi må bare ta med oss de vi har, sier en galgenhumoristisk Kåre Ingebrigtsen.

Sané så ikke helt den komme:

– Du blir med til Haugesund på torsdag allerede?

– Nei da, jeg tror ikke det.

– Jo da. Treneren sier det.

– Å ja? Ja, det blir bra. Hvorfor ikke? Jeg er klar for det. Jeg må komme tilbake så fort som mulig, mener den fysisk ruvende midtstopperen.

Om han virkelig er klar for det, er kanskje diskutabelt. Kåre Ingebrigtsen sier at Sané ikke er klar for å starte kamper på en god stund ennå.

Thomas Grøgaard (til v.) fikk et kutt i kneet under Odd-kampen, og kan ikke spille mot Haugesund. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Ingebrigtsen: – Han ser bra ut

– Han trenger fire uker på å komme seg i form. Han skal få springe godt i et par uker fremover nå. Hvis vi trenger det, kan han spille ti minutter eller et kvarter mot Haugesund.

Ettersom Sané er midtstopper, mener Ingebrigtsen at afrikaneren ikke trenger evigheter på å bli kampklar. Det er naturligvis ikke de samme kravene til løpskraft i en slik rolle.

– Han trenger ikke Skaanes-lunger, liksom. Men vi skal få ham i form ganske kjapt, han ser bra ut, mener Branns trener.

Som likevel klarer å finne lyspunkter i en situasjon hvor de fleste Brann-supportere fortviler.

– Vi har Barmen! Barmen er god! Det er klart det er mange skader bak nå, men vi får bare stavre oss frem til 18. juli. Da er det en måneds pause, påpeker han.