– Dette er et viktig steg for å rykke opp

Kristiansand Topphåndball (KRS) har skrevet nye kontrakter med tre av sine viktigste spillere.

Sportslig leder Tore B. Johannessen er godt fornøyd med å ha forlenget kontraktene til Sebastian Schultz Hansen (t.v.), Mathias Risøy og Per Martin Almberg. Foto: Åge Harald Drangsholt

21. jan. 2021 14:00 Sist oppdatert 6 minutter siden

KRISTIANSAND: – Dette er et viktig steg for å rykke opp, uansett om vi når målet om opprykk i år eller om vi må vente til neste år. Dessuten er to av dem lokale spillere, sier Tore B. Johannessen, sportslig leder i KRS.

De tre som har forlenget kontraktene sine er målvakt Mathias Risøy (25), samt de to bakspillerne Per Martin Almberg (25) og Sebastian Schultz Hansen (27). De to første har skrevet toårskontrakter, mens toppscorer og kontinuitetsbærer nummer én, Schultz Hansen, har skrevet treårskontrakt.