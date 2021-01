NRK-ansatt koronasmittet under ski-NM – flere satt i karantene

En person i produksjonen til NRK testet positivt på coronaviruset under ski-NM i Granåsen.

MARIENLYST: Rundt 20 personer er satt i karantene etter at en NRK-ansatt testet positivt på corona. Foto: Erik Johansen/NTB

22. jan. 2021 17:22 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter sportsredaktør i NRK Egil Sundvor til VG.

– Det er en person som har fått påvist covid-19 i produksjonsbussen vår. Det har også medført at alle som har jobbet i bussen er satt i karantene, sier Sundvor til VG.

Han forteller at det ikke vil få konsekvenser for produksjonen av de kommende arrangementene ettersom de har hatt folk klare til å steppe inn. Sundvor opplyser om at det er rundt 20 personer som er satt i karantene, hvor noen av disse er nærkontakter i forbindelse med reise.

Han forteller videre at det kun er én person som har testet positivt, og at de som er satt i karantene ikke har avgitt positive testsvar. Han bekrefter også at personen testet positivt i forbindelse med ski-NM i Granåsen.

Sundvor ønsker ikke å gå i detalj på hvordan den ansatte ble smittet, men forteller at de har funnet smittekilden og at smitten ikke skal ha oppstått i sammenheng med arrangementet eller i Trondheim for øvrig.

– Vi har solide smittevernregler. Både på ting som avstand, munnbind, hvordan man skal forholde seg til hverandre og nedspriting av utstyr og så videre, forteller sportsredaktøren.

SPORTSREDAKTØR: Egil Sundvor forteller at de skal gå gjennom smittevernsprotokollen etter at en NRK-ansatt testet positivt på coronaviruset. Arkivbilde fra 2019. Foto: Erik Johansen / NTB

Han forteller også at journalister og produksjonsteamet blir skjermet fra hverandre. Nå skal de bruke tid på å gå gjennom smittevernprotokollen for å se om det er områder de kan forbedre, og ha større fokus på at de ansatte følger den.

– Men vi har ingen grunn til å tro at folk ikke følger protokollen. Vårt inntrykk er at de er flinke til det, sier han.

På samme dag som det ble kjent at en mutert virusvariant har brutt ut på Østlandet, slapp kulturministeren nyheten om at de vil åpne opp for verdenscup med internasjonal deltagelse i Norge.

– Pr. i dag hadde det ikke vært mulig å si ja dersom arrangementene skulle finne sted i morgen. Men vi vet ikke hvordan situasjonen er tre uker frem i tid. Derfor har vi gitt et betinget ja. Slik sett er ikke dette i sterk strid med Helsedirektoratet, sa kulturminister Abid Raja til VG om avgjørelsen.

Sundvor forteller at de har et godt inntrykk av protokollene på arrangementer både i innland og i utland.

– Det er jo veldig gjennomtenkt fra a til å. Protokollene er veldig gode og det er egne områder for utøvere, for journalister og for produksjonsteam. Jeg stoler på protokollene.

– Betyr det at dere er positive til å produsere verdenscuprenn her i Norge?

– Ja, blir arrangementet gjennomført etter vurdering fra helsemyndigheter og regjeringen, så skal vi klare å produsere det på en god måte. Men det krever mye av våre folk. Vi må hele veien gå gjennom protokollene og lete etter forbedringer.